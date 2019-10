مباراة برشلونة وسلافيا براغ.. ميسي يعادل رقمًا قياسيًا صعبًا لكريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس

عادل ليونيل ميسي، قائد برشلونة وهدافه التاريخي، رقم كريستيانو رونالدو وراؤل غونزاليس بهز شباك 33 فريقًا في دوري أبطال أوروبا.

وبات سلافيا براغ التشيكي الخصم الثالث والثلاثين الذي يهز قائد الأرجنتين شباكه لينضم إلى كل من راؤول رونالدو كأكثر اللاعبين الذين سجلوا في شباك 33 خصمًا مختلفًا في البطولة الأوروبية الأبرز للأندية.

ليونيل ميسي أصبح أيضًا أول لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا لـ 15 موسمًا متتاليًا.

33 – Slavia Prague have become the 33rd different opponent Lionel Messi has scored a Champions League goal against; joining both Raul and Cristiano Ronaldo as the three players to have scored against the most different sides in the competition. Globetrotters. pic.twitter.com/408ySbAWSM

— OptaJoe (@OptaJoe) October 23, 2019