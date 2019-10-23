مباراة برشلونة وسلافيا براغ.. ميسي يعادل رقمًا قياسيًا صعبًا لكريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس

عادل ليونيل ميسي، قائد برشلونة وهدافه التاريخي، رقم كريستيانو رونالدو وراؤل غونزاليس بهز شباك 33 فريقًا في دوري أبطال أوروبا.

وبات سلافيا براغ التشيكي الخصم الثالث والثلاثين الذي يهز قائد الأرجنتين شباكه لينضم إلى كل من راؤول رونالدو كأكثر اللاعبين الذين سجلوا في شباك 33 خصمًا مختلفًا في البطولة الأوروبية الأبرز للأندية.

ليونيل ميسي أصبح أيضًا أول لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا لـ 15 موسمًا متتاليًا.

33 – Slavia Prague have become the 33rd different opponent Lionel Messi has scored a Champions League goal against; joining both Raul and Cristiano Ronaldo as the three players to have scored against the most different sides in the competition. Globetrotters. pic.twitter.com/408ySbAWSM — OptaJoe (@OptaJoe) October 23, 2019

وافتتح ميسي أهداف برشلونة في مرمى مستضيفه سلافيا براغ بعد 3 دقائق من البداية إثر تمريرة من البرازيلي ارثر.

وقرر إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الكتالوني، الدفع بالقوة الضاربة، وإشراك الثلاثي الهجومي: ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان غريزمان، سعيًا إلى حسم النقاط الثلاث، واعتلاء الصدارة.

ويحتل برشلونة وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما يقبع سلافيا براغ في المركز الأخير بنقطة واحدة.

الحذاء الذهبي

وعزز ميسي، الأسبوع الماضي، من رقمه القياسي بعد أن حصل على جائزة الحذاء الذهبي لهداف أوروبا للمرة السادسة، منها 3 مرات متتالية، بعد عروضه المميزة في الليغا خلال موسم 2018-2019.

That Leo #Messi strike moments ago has tied him with Cristiano Ronaldo and Raul for most different teams scored against (33) in @ChampionsLeague play!

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وتمنح الجائزة لكبير الهدافين في جميع مسابقات الدوري المحلية في أنحاء أوروبا، وهز ميسي الشباك 36 مرة الموسم الماضي الذي احتفظ فيه برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

وتفوق ميسي بفارق 3 أهداف عن أقرب مطارديه وهو الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 33 هدفًا مع باريس سان جيرمان الذي تُوج بلقب الدوري الفرنسي.

واعترف المهاجم، الذي فاز بأول حذاء ذهبي في 2010، أنه شعر بخيبة أمل بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا بعد أن فرط بتقدمه بثلاثية نظيفة ذهابًا أمام ليفربول في الدور قبل النهائي. لكنه أكد أن الدوري المحلي يجب أن يكون أولوية للنادي.

وواجه برشلونة بداية صعبة للدوري هذا الموسم بعد أن خسر مرتين في أول 8 مباريات بالدوري. لكن الفريق حقق الفوز ليعلتي الصدارة متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد.