إنتر ميلان يعبر بروسيا دورتموند بثنائية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

عبر فريق إنتر ميلان الإيطالي، يوم الأربعاء، ضيفه بروسيا دورتموند الألماني بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 4 نقاط في الوصافة بفارق الأهداف عن دورتموند الذي جاء ثالثًا، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 7 نقاط بعد فوزه على سلافيا براغ التشيكي بهدفين لهدف.

أنهى إنتر ميلان الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 22.

وفي الوقت الذي بحث فيه دورتموند عن التعادل، أضاع مارتينيز فرصة تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه بإهداره لضربة جزاء في الدقيقة 82.

وجاء الهدف القاتل لإنتر ميلان في الدقيقة 89 عن طريق أنتونيو كاندريفا ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.