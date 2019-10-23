آمال برشلونة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان تتعرض لصدمة مدوية

يبدو أن آمال نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع مهاجم مميز يكون خليفة للأوروغوياني لويس سواريز سوف تتعرض لصدمة مدوية جديدة.

فعلى مدار السنوات الماضية لم ينجح برشلونة في التعاقد مع رأس حربة صريح يستطيع سد فراغ سواريز حال غيابه، خاصة بعد أن أصبح هذ الملف ملحًا للغاية بالنسبة للعملاق الكتالوني، في ظل تقدم عمر سواريز، ووصوله إلى 32 عامًا.

وكان برشلونة يضع عينيه على الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم هجوم نادي إنتر ميلان الإيطالي، لضمه في موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بعد نهاية الموسم الجاري.

صدمة الشرط الجزائي

وأشارت تقارير سابقة إلى أن مسؤولي برشلونة مستعدون لحسم صفقة مارتينيز مقابل 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده رفقة إنتر ميلان.

ولكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، كشفت مفاجأة مدوية، بأن الشرط الجزائي في عقد مارتينيز تضاعف تقريبًا، ما يمثل عقبة كبيرة للغاية، تصل إلى مرحلة المستحيل، لضم اللاعب إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن ”ألبرتو ياكيه“ مدير أعمال مارتينيز توصل إلى اتفاق مع إدارة إنتر ميلان على تعديل عقد اللاعب، وزيادة قيمة الشرط الجزائي من 111 مليون يورو لتصل إلى 200 مليون يورو.

وأكدت أن تحرك إدارة إنتر ميلان في هذا الملف جاء سريعًا، وبصورة لم يتوقعها مسؤولو البارسا، خاصة أن مسؤولي النيراتزوري علموا بنوايا البلوغرانا في ضم مارتينيز عبر سداد الشرط الجزائي، وهو ما جعلهم يقومون بتعديل قيمة هذا الشرط.

وسبق لنادي برشلونة التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخي بلانكوس.

تألق كبير

وخطف مارتينيز، 22 عامًا، الأضواء خلال الموسم الجاري، بعد تألقه رفقة منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت في البرازيل، كما أنه أصبح المهاجم الأساسي للإنتر في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.

وشارك مارتينيز في 10 مباريات رفقة إنتر ميلان هذا الموسم، وأحرز 5 أهداف وصنع هدفين آخرين، وأصبح المدرب كونتي يعتمد عليه بشكل كبير في تشكيل النيراتزوري إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو.

واشتعل الصراع مؤخراً بين برشلونة وريال مدريد عملاقي الدوري الإسباني، الليغا، على ضم مارتينيز.

ويريد ريال مدريد التعاقد مع مارتينيز كي يكون بديلًا للمهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، كما أن برشلونة يرى أن اللاعب الأرجنتيني سيكون خير خلف للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز في صفوف البلوغرانا.

رغبة في البقاء

وكان مدير أعمال مارتينيز قد أكد أن اللاعب يريد البقاء في إنتر ميلان، خاصة في ظل وجود كونتي على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأكد ياكيه: ”أعتقد أن وصول أنطونيو كونتي إلى إنتر قد طور لاوتارو كثيرًا على المستويين البدني والتكتيكي“.

وتابع: ”لقد تحسن لاوتارو في نواحٍ عديدة، ولكن قبل كل شيء فإنه بات أفضل على مستوى القوة واللياقة البدنية، إنه يمتلك دائمًا ثقة بالنفس، ولعب بشكل جيد للغاية أمام برشلونة ويوفنتوس“.

وواصل: ”إنه لا يزال شابًا وربما يحتاج إلى تعلم كيفية تقسيم طاقته خلال الـ90 دقيقة، إنه ذكي للغاية ويعرف مدى حاجته إلى العمل الشاق“.