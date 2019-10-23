مدرب روما الإيطالي: من المستحيل بناء فريق مع كل هذه الإصابات

قال باولو فونسيكا، مدرب روما، اليوم الأربعاء، إنه لم يواجه أبدًا أزمة إصابات من قبل كالتي يمر بها حاليًا مع فريقه المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وتجعل من المستحيل عليه بناء الفريق.

وتفاقمت مشاكل روما بعد الإعلان عن إصابة دافيدي سانتون بنزلة برد ما زاد إجمالي عدد اللاعبين الغائبين عن الملاعب إلى تسعة وهم: أمادو دياوارا وإيدن جيكو وهنريخ مخيتاريان ولورنتسو بيليغريني وجنكيز أوندر ودافيدي زاباكوستا وبرايان كريستانتي ونيكولا كالينيتش وسانتون.

وقال البرتغالي فونسيكا، الذي كان يدرب شاختار دونيتسك بطل أوكرانيا وانتقل هذا الموسم لتدريب روما ”إنه موقف جديد تماما لم أمر به أبدًا من قبل. في شاختار أصيب أربعة لاعبين فقط طيلة الموسم الماضي“.

وأضاف فونسيكا الذي يحتل فريقه المركز السادس في الدوري الإيطالي وسيستضيف بروسيا مونشنغلادباخ الألماني في الدوري الأوروبي، غدًا الخميس: ”في ظل كل هذه الإصابات من المستحيل أن يحقق الفريق التطور المنشود.

”لا يمكن أن نحافظ على استقرار وتوازن الفريق.. كلهم من اللاعبين البارزين وسيغيبون جميعًا. لا أقدم تبريرا لكن هذه هي الحقيقة“.