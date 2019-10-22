مانشستر سيتي يكتسح أتالانتا ويقترب من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه أتالانتا 5-1 مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، لدوري أبطال أوروبا.

وسجل سيرجيو أغويرو هدفين في الدقيقتين 34 و38 من ركلة جزاء، وأضاف رحيم سترلينغ ثلاثية في 11 دقيقة (58 و64 و69)، فيما أحرز رسلان مالينوفسكي هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء أيضا.

واقترب مانشستر سيتي بهذا الفوز، من التأهل إلى الدور ثمن النهائي، حيث يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق 5 نقاط أمام دينامو زغرب الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف أمام شاختار دونتسك، فيما يقبع أتالانتا في قاع المجموعة برصيد خال من النقاط.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أتالانتا بعد مخالفة ارتكبها فرناندينيو بحق إيليسيتش، وتصدى مالينوفسكي لتنفيذ الركلة بنجاح في الدقيقة 28.

لم يهنأ الفريق الإيطالي كثيرا بالهدف، فعادل أغويرو النتيجة بالدقيقة 34، بعدما غمر كرة مرسلة من سترلينغ بقدمه بين قدمي الحارس من مسافة قريبة.

وأضاف أغويرو هدفه الثاني في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، بعدما تعرض سترلينغ للعرقلة داخل المنطقة من قبل ماسييللو.

وسجل سيتي الهدف الثالث في الدقيقة 58، عندما أرسل محرز كرة بينية إلى دي بروين في الناحية اليمنى، فتخلص الأخير بمهارة من رقيبه قبل أن يمرر إلى فودين الذي غمزها بدوره إلى سترلينغ، فما كان من الأخير إلى أن يسكنها في الشباك.

وجاء هدف سيتي الرابع في الدقيقة 64، بعدما مرر غوندوغان كرة بيينية إلى سترلينغ الذي راوغ مدافعا قبل أن يسدد في الشباك.

وأكمل سترلينغ ثلاثيته في الدقيقة 69، عندما قابل عرضية محرز أمام المرمى بالطريقة ذاتها التي سجل فيها أغويرو أول أهداف اللقاء، وكاد الدولي الإنجليزي يضيف هدفه الرابع في المباراة بالدقيقة 75، عندما انفرد بالمرمى، لكن كرته مرت بجوار القائم.