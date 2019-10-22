عناوين الصحف الرياضية: توتنهام يستهدف لاعب برشلونة.. وساري ورونالدو يحبان بعضهما (صور)

شكل الإعلان عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية ولقاءات الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بمصير ماوريسيو بوكيتينو في توتنهام ومصير لاعب برشلونة كارليس ألينا ومصير الكلاسيكو المؤجل حيث لم تخرج لجنة المنافسة بقرار نهائي حول التاريخ الجديد.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء غلطة سراي وريال مدريد في دوري الأبطال حيث يبحث الفريق الإسباني على الفوز للبقاء في المنافسة على التأهل من دوري المجموعات ولإنقاذ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وكتبت :“ إن كنت تحبه ففز “ في إشارة للاعبين وحبهم لمدربهم.

كما اهتمت بلقاء باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال وكتبت :“ الحياة دون جواو فيليكس “ وذلك لغياب النجم البرتغالي الشاب عن اللقاء بسبب الإصابة.

كما تحدثت عن موعد الكلاسيكو المقبل وكتبت :“ لجنة المنافسة تترك الكلاسيكو دون موعد ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على إعلان مجلة ”فرانس فوتبول “ لقائمة المرشحين للكرة الذهبية رجالًا ونساء وأفضل حارس واحتفلت بتواجد 5 أعضاء من برشلونة 4 لاعبين ولاعبة وكتبت :“ برشلونة من ذهب ”.

كما تحدثت عن لقاء غلطة سراي وريال مدريد في دوري الأبطال وكتبت :“ زيدان يلعب مصيره ”.

واهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن في دوري الأبطال وكتبت :“ أتلتيتكو ممنوع من الخطأ في واندا ميتروبوليتانو ”.

كما اهتمت بموعد الكلاسيكو المؤجل وكتبت :“ الكلاسيكو في انتظار تاريخ لإجرائه ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل لاعب برشلونة كارليس ألينا وكتبت :“ ماوريسيو بوكيتينو يرغب في التعاقد مع ألينا ”.

كما اهتمت بلائحة المرشحين للكرة الذهبية التي أعلنتها “ فرانس فوتبول “ وكتبت :“ 4 لاعبين من برشلونة ضمن اللائحة ”.

الصحيفة تحدثت عن لقاء غلطة سراي وريال مدريد في دوري الأبطال وكتبت :“ زيدان يلعب على مستقبله في إسطنبول ”.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن في دوري الأبطال.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء غلطة سراي وريال مدريد في دوري الأبطال حيث يلعب زيدان إحدى أوراقه للبقاء وكتبت :“ التحقق من زيدان ”.

كما تحدثت عن لقاء أتليتيكو مدريد وباير ليفركوزن الألماني في دوري الأبطال وكتبت :“ سيميوني سيحدث ثورة في تشكيل فريقه ”.

الصحيفة اهتمت باتفاق برشلونة وأتلتيكو مدريد لإغلاق ملف صفقة غريزمان مقابل 15 مليون يورو إضافية.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مستقبل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وكتبت :“ بوكيتينو يعترف بكونه قد يكون تحث طائلة فأس الإقالة لكنه ليس قلقا بشأن ذلك ”.

كما تحدثت عن خسارة أرسنال أمام شيفيلد يونايتد في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما اهتمت بمانشستر يونايتد الذي ضبط المشجع المتهم بهتافات عنصرية ضد ظهير ليفربول ألكسندر أرنولد وطرده.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء كلوب بروج وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا حيث يسعى الفريق الفرنسي للفوز وتعزيز الصدارة لمجموعته وكتبت :“ البقاء في أمان ”.

كما اهتمت باللقاء الثاني عن المجموعة ذاتها والذي يجمع غلطة سراي وريال مدريد وكتبت :“ زيدان تحت الضغط ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات ماوريسيو ساري وكريستيانو رونالدو مدرب ونجم يوفنتوس قبل مواجهة لوكوموتيف موسكو في دوري الأبطال وتبادلا الإشادة وكتبت :“ إنهما يحبان بعضهما ”.

كما اهتمت بمواجهة مانشستر سيتي وأتلانتا في دوري الأبطال وكتبت :“ بيب غوارديولا يتحدى أتلانتا ويشيد به ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لائحة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية وعلى الخصوص من تم اختيارهم من يوفنتوس وكتبت :“ رونالدو ودي ليخت ذهب يوفنتوس ”.

كما تحدثت عن لقاء أتلانتا ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وتصريحات بيب غوارديولا وكتبت :“ يا لها من فرحة!، جاسبريني مثل ساري ”.