كيف أكدت ترشيحات الكرة الذهبية تراجع ريال مدريد؟

حين أصدر ريال مدريد يوم الـ29 من تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بيانًا لإقالة المدرب الإسباني جوليان لوبيتيغي من منصبه بعد سوء النتائج استعمل خلاله اختيار 8 لاعبين من ريال مدريد ضمن لائحة المرشحين للكرة الذهبية.

وجاء في بيان ريال مدريد لإقالة لوبيتيغي:“ مجلس إدارة ريال مدريد يعي أن هناك فارقًا كبيرًا بين مستوى لاعبي الفريق حيث ضمت لائحة المرشحين للكرة الذهبية 8 لاعبين في سابقة في تاريخ الفريق وبين النتائج المحصل عليها لحد الآن“.

وكانت لائحة المرشحين في 2018 تضم سيرجيو راموس ورافائيل فاران وتيبو كورتوا ومارسيلو ولوكا مودريتش وغاريث بيل وكريم بنزيمة وإيسكو.

وبعد مرور سنة لم يتبق من هؤلاء الثمانية في لائحة المرشحين للكرة الذهبية سوى الفرنسي كريم بنزيما بينما اللاعب الثاني من ريال مدريد في اللائحة هو البلجيكي إيدين هاوارد والذي يتواجد فيها نظرًا لما حققه برفقة فريقه السابق تشيلسي حيث قاده للفوز بلقب الدوري الأوروبي وتوج أفضل لاعب في المسابقة.

ويعتبر تمثيل ريال مدريد في لائحة المرشحين للكرة الذهبية الأضعف في السنوات الأخيرة ويجب العودة لسنة 2013 وبعد الموسم الأخير للبرتغالي جوزيه مورينيو كمدرب للفريق لنجد لاعبين من ريال مدريد وهما البرنتغالي كريستيانو رونالو والويلزي غاريث بيل والذي كان وقع في الصيف تمامًا كالبلجيكي إيدين هازارد هذه السنة.

وحسب الصحف المدريدية فمستوى لاعبي ريال مدريد تراجع بشكل ملحوظ ليتقلص العدد من 8 لاعبين للاعب واحد هو المهاجم كريم بنزيما وهو ما أثر على مستوى الفريق الذي يعيش منذ الموسم الماضي أزمة كبيرة وغاب عن الألقاب.

ويبقى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نقطة الضوء الوحيدة في الحرس القديم حيث سجل 30 هدفًا الموسم الماضي في كل المسابقات وبدأ الموسم الحالي بشكل جيد وحاول أن يعوّض جزءًا من أهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر الفريق صيف 2018 نحو يوفنتوس.

لوكا مودريتش يدخل تاريخ الجائزة بشكل سلبي

فاز النجم الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية في سنة 2018 منهيًا عهد النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والذي استمر لعشر سنوات، لكنه منذ فوزه بالجائزة لم يعد لمستواه وتراجع بشكل كبير.

وأدت نتائج ريال مدريد الموسم الماضي خصوصًا بعد الخروج من دوري الأبطال أمام أياكس الهولندي من دور الـ16 وبداية موسم لوكا مودريتش السيئة لخروجه من لائحة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية في سابقة تاريخية.

ولم يسجل في تاريخ الجائزة أن غاب حاملها عن لائحة المرشحين للسنة الموالية وحده لوكا مودريتش يغيب ويفقد لقبه دون أن يتنافس بين المرشحين.

كما تزيد معاناة النجم الكرواتي بغيابه عن ريال مدريد في لقاء مصيري بدوري أبطال أوروبا حيث لن يشارك أمام غلطة سراي التركي بسبب الإصابة برفقة النجم الويلزي غاريث بيل.

وأصيب النجمان بشكل غريب خلال لقاء جمع منتخبي بلادهما كرواتيا وويلز في تصفيات أمم أوروبا 2020 وانتهى بالتعادل 1-1.