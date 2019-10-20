أخبار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول: نجم عربي على رادار البارسا.. وعرض خيالي يهدد صفقة الملكي المنتظرة

تجددت موجات الانتقادات والهجوم الحاد ضد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بعد خسارته أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني وهو ما أصبح حديث الصحافة الإسبانية في الساعات الماضية بينما توقفت انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع مانشستر يونايتد.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول والدوريات الأوروبية الكبرى اليوم:

نجم عربي على رادار برشلونة

دخل أحد اللاعبين العرب دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني للحصول على خدماته في الموسم الجديد وهو النجم المغربي أمين حارث الذي يلعب في فريق شالكه الألماني وبدأت إدارة البارسا في متابعته بقوة تمهيدًا لضمه في الانتقالات الشتوية القادمة بحسب صحيفة ”سبورت“ الإسبانية.

وأوفد برشلونة أحد كشافيه لمتابعة اللاعب في لقاء شالكه وهوفنهايم في الدوري الألماني وتقييم أدائه خاصة أن حارث يلعب في عدة مراكز ونال إعجاب بعض مسؤولي البارسا بشكل مبدئي.

في الوقت الذي اشتد الصراع على ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة في يناير المقبل بعد أن بدأ نادي إنتر الإيطالي محاولات لضم اللاعب ولكن تقارير فرنسية أكدت أن باريس سان جيرمان بدأ هو الآخر مفاوضاته للحصول على خدمات اللاعب الدولي.

على صعيد متصل، أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن المدرب رونالد كومان المدير الفني لمنتخب الطواحين حرص على وضع شرط جزائي يسمح له بالرحيل عن قيادة هولندا بعد نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 في حالة واحدة وهي تلقيه عرضًا لقيادة برشلونة.

وقال نيكو يان هوجمان، مدير الاتحاد الهولندي، عبر شبكة ”فوكس سبورتس“ إن كومان مستمر حتى نهاية عقده العام 2022 إلا إذا تلقى عرضًا بعد بطولة أمم أوروبا لتدريب برشلونة.

نجم مانشستر سيتي: ”نعم لريال مدريد“

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، موقف المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي من الانتقال إلى نادي ريال مدريد.

وبحسب ”ديفنسا سنترال“، نقلًا عن مصادر في ريال مدريد فإن رحيم سترلينغ وافق على الانتقال إلى ريال مدريد، وأضافت سترلينغ قال نعم. أريد أن أكون ملكيًا منذ أشهر“.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع سترلينغ في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، رغم رغبة مانشستر سيتي القوية في الإبقاء على اللاعب، الذي انضم إليه من ليفربول.

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن مسؤولي مانشستر سيتي يستعدون لتقديم عرض خيالي إلى سترلينغ ليجهضوا تمامًا أي محاولات من جانب ريال مدريد لضم هداف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسمين الماضيين، وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن إدارة مانشستر سيتي ستعرض على رحيم سترلينغ تجديد عقده برفقة النادي مقابل راتب أسبوعي يصل إلى 450 ألف جنيه إسترليني، بدلًا من المقابل الذي يحصل عليه حاليًا وهو 300 ألف إسترليني.

وتجددت الانتقادات ضد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد الخسارة أمام مايوركا رغم أن مسؤولي الفريق الملكي أغلقوا الصفحة استعدادًا لمواجهة غالاتا سراي التركي بعد غدٍ الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن زيدان قائمة تضم 21 لاعبًا لخوض مباراة غالاتا سراي ليس بينهم غاريث بيل ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز وناتشو فيرنانديز وماركو أسينسيو بسبب الإصابات.

وضمت قائمة ريال مدريد كلًا من تيبو كورتوا وألفونسو أريولا وألتوبي لحراسة المرمى وداني كارفاخال وإيدير ميليتاو وسيرجيو راموس ورافايل فاران ومارسيلو وألفارو أودريوزولا وفيرلاند ميندي للدفاع وفيديريكو فالفيردي وتوني كروس وجيمس رودريغيز وإيسكو وكاسيميرو للوسط وإدين هازارد وفينسيوس جونير وإبراهيم دياز ولوكا يوفيتش وكريم بنزيما ورودريغو.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قررت التقدم بعرض ضخم لضم الدنماركي كريستيان إريكسين لاعب توتنهام الإنجليزي لضمه في شهر يناير المقبل وشراء باقي قيمة عقده.

وطلب لاعب الوسط داني سيبايوس نجم آرسنال الإنجليزي الانتقال نهائيًا إلى الغانرز بعد نهاية إعارته وعقد جلسة مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بحسب صحيفة ”صن“ البريطانية لتأكيد رغبته في الرحيل نهائيًا.

حقيقة عودة كلوب إلى دورتموند

حسم مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني الجدل حول فكرة عودة المدرب يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لقيادة بروسيا دورتموند من جديد.

وقال زورك في تصريحات تليفزيونية إن بعضهم انتقد كتابًا نشره هانز فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي الألماني أعلن خلاله تفكيره في عودة كلوب ولكن زورك أكد أن هذا الأمر كان منذ فترة ليست بالقصيرة وتوقيت نشر الكتاب هو ما أثار الجدل.

وأبدى آدم لالانا نجم فريق ليفربول رضاه عن مستواه بعد المشاركة أمام مانشستر يونايتد في الدوري والتعادل بهدف لكل منهما مؤكدًا عقب اللقاء أن المدرب يورغن كلوب طلب منه إحداث الفارق وهو ما حدث بتسجيل هدف التعادل.

يوفنتوس يدخل على خط صفقة بوغبا

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي على خط مفاوضات انتقال الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بعيدًا عن أولد ترافورد في الموسم الجديد.

وذكرت تقارير فرنسية أن بوغبا تلقى اتصالات من إدارة فريقه السابق يوفنتوس للعودة من جديد في شهر يناير المقبل مقابل رحيل الألماني إيمري تشان إلى مانشستر يونايتد.