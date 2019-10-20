تقرير: رحيم سترلينغ قال نعم لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، موقف المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي من الانتقال إلى نادي ريال مدريد.

وبحسب ”ديفنسا سنترال“، نقلًا عن مصادر في ريال مدريد فإن رحيم سترلينغ وافق على الانتقال إلى ريال مدريد، وأضافت سترلينغ قال نعم، أريد أن أكون ملكيًا منذ أشهر“.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع سترلينغ في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، رغم رغبة مانشستر سيتي القوية في الإبقاء على اللاعب، الذي انضم إليه من ليفربول.

وأردف ”ديفنسا سنترال“ أن سترلينغ، البالغ من العمر 24 عامًا، سعيد في مانشستر سيتي لكنه يرغب في اللعب لريال مدريد.

وشدد الموقع على أن إدارة ريال مدريد لن تدفع أكثر من 120 مليون يورو بخلاف الحوافز لمانشستر سيتي للتعاقد مع سترلينغ بعد تقارير حول نية ريال مدريد دفع 230 مليون يورو لضم اللاعب.

وبحسب ”ديفنسا سنترال“ فإن ريال مدريد لن يكسر رقمه القياسي في سوق الانتقالات عندما تعاقد مع إدين هازارد من تشيلسي الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو إلا بالتعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن مسؤولي مانشستر سيتي يستعدون لتقديم عرض خيالي إلى سترلينغ كي يُجهضوا تمامًا أي محاولات من جانب ريال مدريد لضم هداف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسمين الماضيين.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن إدارة مانشستر سيتي ستعرض على رحيم سترلينغ تجديد عقده برفقة النادي مقابل راتب أسبوعي يصل إلى 450 ألف جنيه إسترليني، بدلًا من المقابل الذي يحصل عليه حاليًا وهو 300 ألف إسترليني.

وغادر رحيم سترلينغ ليفربول إلى مانشستر سيتي بعد 3 سنوات في الفريق الأول للريدز، حيث سجل 23 هدفًا، وصنع 25 في 129 مباراة، في حين سجل 78 هدفًا، وصنع 67 في 202 مباراة مع مانشستر سيتي.

وتُوِّج سترلينغ مع مانشستر سيتي بلقبين في الدوري الإنجليزي، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي و3 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية، ولقب في كأس الدرع الخيرية، في حين لم يحرز أي لقب مع ليفربول.

،وأنفق ريال مدريد 303 ملايين يورو في التعاقد مع إدين هازارد، ولوكا يوفيتش، وفيرلاند ميندي ورودريغو، وإيدير ميليتاو، في حين حصل على 115 مليون يورو من بيع ماتيو كوفاسيتش، وماركوس لورينتي، وراؤول دي توماس، وتيو هيرنانديز، في سوق الانتقالات الصيفي 2019.

صفقات مدوية

وكشفت تقارير صحفية استعداد ريال مدريد لفتح خزائنه على مصراعيها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020، بعد نهاية الموسم الحالي. وأشار موقع ”فوكس سبورتس“، في تقرير نشره، يوم الخميس، إلى أن هناك 3 لاعبين على رأس قائمة المطلوبين في ريال مدريد، وأن إدارة النادي الملكي مستعدة لدفع أي مبالغ لحسم تلك الصفقات، وهي: الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، والإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي، والفرنسي كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان.

وتابع التقرير:“ستكون صفقة مبابي هي الأغلى في تاريخ انتقالات لاعبي كرة القدم، حيث من المتوقع وصولها إلى 230 مليون يورو، ليتجاوز بذلك البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل في صيف 2017 من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو“.

وتوقع موقع ”فوكس سبورتس“ أن تبلغ قيمة صفقة بوغبا 140 مليون يورو، في ظل تمسك إدارة مانشستر يونايتد باللاعب، وعدم استعدادها للتفريط فيه بمقابل يقل عن هذا المبلغ، كما أشار إلى أن سعر فابيان رويز سيكون في حدود 80 مليون يورو، ليصل إجمالي ما سينفقه ريال مدريد على الصفقات الثلاث إلى 450 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان قدّم عرضًا مغريًا لمهاجمه كيليان مبابي لتجديد عقده يحصل بموجبه على 50 مليون يورو سنويًا؛ حتى لا يخضع لإغراءات ريال مدريد.

وقالت صحيفة ”OKDIARIO“ الإسبانية، إن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي عرض على مبابي تجديد عقده حتى عام 2024 مقابل 50 مليون يورو في الموسم صافية من الضرائب؛ لإبعاد أي منافس يحاول إغراء اللاعب الشاب، خاصة ريال مدريد.

لكن وفقًا لبرنامج ”Chiringuito de Jugones“ التلفزيوني الإسباني، فإن أفضل مهاجم شاب في كأس العالم 2018 في روسيا لم يرد على هذا العرض، ما يؤكد رغبته في الانضمام إلى النادي الملكي.