شخص يقفز بالمظلة على ملعب مباراة ساسولو وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي (فيديو)

شهدت مباراة ساسولو وإنتر ميلان في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الكالتشيو، واقعة طريفة في الدقيقة 44 من اللقاء.

وفوجئ الجميع داخل ملعب ”مابي“ بهبوط أحد الأشخاص إلى داخل الملعب عن طريق القفز بالمظلة، وكان يرتدي قناعًا أزرق اللون، في نفس الوقت الذي كان يستعد فيه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان لتسديد ركلة جزاء لصالح فريقه.

وبحسب موقع milanotoday فقد سارع رجال الأمن في ستاد ”مابي“ نحو هذا المغامر، واصطحبوه إلى خارج الملعب، وسط تصفيق من الجماهير التي كانت حاضرة للمباراة.

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بعد فوزه الصعب على بولونيا 2-1 في المباراة التي أقيمت، أمس السبت، بملعب ”أليانز ستاديوم“ في مدينة تورينو.

واقتنص إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه ساسولو، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإيطالي.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل لإنتر ميلان بشكل مبكر، بعدما سكنت تسديدته الرائعة شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 2.

وأدرك دومينيكو بيراردي، التعادل لساسولو بعد عمل فردي رائع، حيث توغل من الجهة اليمنى، قبل أن يسدد كرة أرضية قوية لم تخطئ المرمى في الدقيقة 16.

وأعاد روميلو لوكاكو، النيراتزوري للمقدمة في الدقيقة 38، مستغلًا قدرته الجسدية في السيطرة على الكرة والتسديد من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز لوكاكو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز لاوتارو مارتينيز من تقدم إنتر بهدف رابع في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

واستفاق ساسولو في الربع ساعة الأخير من المباراة، حيث سجل هدفين عن طريق فيليب ديوريتشيتش في الدقيقة 74، وجيريمي بوجا في الدقيقة 81.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الدوري الإيطالي، خلف يوفنتوس المتصدر بفارق نقطة، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.