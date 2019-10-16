ريال مدريد يبدأ مفاوضات مع نجم نابولي فابيان رويز ويغريه بالرحيل

كشفت تقارير صحفية موقف نادي ريال مدريد الإسباني من التفاوض مع نجم نادي نابولي الإيطالي فابيان رويز.

ووضع مسؤولو ريال مدريد فابيان رويز على رأس قائمة اللاعبين المطلوب ضمهم إلى النادي الملكي في الموسم المقبل، خاصة أن مدرب الفريق الفرنسي زيندين زيدان يريد تجديد دماء خط وسط الفريق.

وكان زيدان يريد التعاقد مع مواطنه بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن تمسك إدارة المانيو باللاعب والمغالاة في سعره منعتا إتمام الصفقة حتى الآن.

بداية المفاوضات الرسمية

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل التفاوض مع فابيان رويز لإقناعه بالانضمام إلى الميرينغي في صيف 2020.

وأشار الموقع، في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، إلى أن مسؤولي الريال أجروا اتصالات مع مدير أعمال فابيان رويز وأكدوا لهم جدية العرض المقدّم لنجم وسط نابولي، كي يكون جزءًا رئيسًا من المشروع المستقبلي للنادي الملكي.

وأكد التقرير أن إدارة ريال مدريد وضعت راتبًا سنويًا مغريًا لفابيان كي يساهم في إقناعه بالرحيل عن نابولي والانضمام إلى الريال، خاصة أن المدرب كارلو أنشيلوتي متمسك باللاعب إلى أقصى درجة، ولا يرغب في رحيله عن نادي الجنوب الإيطالي.

وانتقل فابيان رويز إلى نابولي من نادي ريال بيتيس الإسباني في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو.

عقبات الصفقة

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى بعض العقبات التي يمكن أن تواجه ريال مدريد في صفقة فابيان رويز.

وقالت صحيفة ”ماركا“ سيكون رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتس أكبر العقبات أمام ريال مدريد لضم اللاعب، حيث يحاول حاليًا تجديد عقد فابيان لمدة موسم إضافي حتى العام 2024، إضافة إلى أن عقد اللاعب الإسباني الشاب حاليًا لا يتضمن أي شروط جزائية، وبالتالي سيتعيّن على مسؤولي الميرينغي التفاوض مباشرة مع دي لورينتس، وهو ما يجعل المهمة شبه مستحيلة.

ومضت تقول:“هناك عنصر آخر يعرقل المفاوضات، وهو توتر العلاقة بين الناديين، بعد فشل صفقة رحيل الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد إلى نابولي، حيث كان اللاعب على رأس أولويات كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي في الميركاتو الصيفي، إلا أن مماطلات مسؤولي الريال أفشلت الصفقة في النهاية“.

وأشارت إلى أن إدارة نابولي والمدرب أنشيلوتي يرفضون تمامًا بيع فابيان رويز حاليًا، كون اللاعب يمثل أحد العناصر الرئيسة في صفوف فريق الجنوب الإيطالي، ولا يمكن الاستغناء عن خدماته حاليًا.

برشلونة وأندية إنجليزية تطارد اللاعب

ويأتي اهتمام ريال مدريد بضم فابيان في ظل رغبة برشلونة أيضًا في التعاقد مع اللاعب الشاب.

وأصبح اهتمام برشلونة واضحًا للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن سافر إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، إلى إيطاليا لحضور إحدى مباريات نابولي في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، لمراقبة فابيان، وكتابة تقرير شامل عن اللاعب، وتقديمه إلى إدارة البلوغرانا لحسم موقفه.

وتابع أبيدال مباراة نابولي وليتشي، يوم 22 سبتمبر الماضي، وحقق نابولي فوزًا عريضًا بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي تابعه أبيدال، من ملعب ”فيا دل ماري“، ونجح فابيان رويز بتسجيل الهدف الثالث لفريقه من تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا لحارس ليتشي.

وكانت الملاحظة السلبية التي دوّنها أبيدال عن فابيان هي إصراره على الاحتفال بالهدف أمام جماهير ليتشي بشكل مستفز، مما دفع حكم المباراة إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب.

ويرغب برشلونة في تجديد دماء خط وسط الفريق، مع تقدّم الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال والإسباني بوسكيتس في العمر، وسيكون فابيان أحد العناصر المهمة لدعم الفريق في المواسم المقبلة.