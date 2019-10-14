تعرف على العقبات التي تواجه ريال مدريد في صفقة نجم نابولي فابيان رويز

قالت صحيفة ”ماركا“، إن نادي ريال مدريد الإسباني يضع نجم وسط نابولي الإيطالي فابيان رويز على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في النادي الملكي، خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، إلى أن فابيان رويز، 23 عامًا، دخل قائمة لاعبي الوسط المطلوبين لدى إدارة ريال مدريد مع الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والدنماركي كريستيان إريكسين نجم وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وفان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي.

دي لورينتس وأسباب أخرى

وأكدت الصحيفة المقربة من إدارة ريال مدريد وجود العديد من العقبات التي يمكن أن تعرقل رغبة النادي الملكي في التعاقد مع فابيان رويز.

وتابعت: ”سيكون رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتس أكبر العقبات أمام ريال مدريد لضم اللاعب، حيث يحاول حاليًا تجديد عقد فابيان لمدة موسم إضافي حتى عام 2024، إضافة إلى أن عقد اللاعب الإسباني الشاب حاليًا لا يتضمن أي شروط جزائية، وبالتالي سيتعين على مسؤولي الميرينغي التفاوض مباشرة مع دي لورينتس، وهو ما يجعل المهمة شبه مستحيلة“.

ومضت تقول: ”هناك عنصر آخر يعرقل المفاوضات، وهو توتر العلاقة بين الناديين، بعد فشل صفقة رحيل الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد إلى نابولي، حيث كان اللاعب على رأس أولويات كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي في الميركاتو الصيفي، إلا أن مماطلات مسؤولي الريال أفشلت الصفقة في النهاية“.

وأشارت إلى أن إدارة نابولي والمدرب أنشيلوتي يرفضون تمامًا بيع فابيان رويز حاليًا؛ كون اللاعب يمثل أحد العناصر الرئيسية في صفوف فريق الجنوب الإيطالي، ولا يمكن الاستغناء عن خدماته حاليًا.

اهتمام برشلونة

ويأتي اهتمام ريال مدريد بضم فابيان في ظل رغبة برشلونة أيضًا في التعاقد مع اللاعب الشاب.

وأصبح اهتمام برشلونة واضحًا للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن سافر إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، إلى إيطاليا؛ لحضور إحدى مباريات نابولي في الدوري الإيطالي، الكالتشيو؛ لمراقبة فابيان، وكتابة تقرير شامل عن اللاعب، وتقديمه إلى إدارة البلوغرانا لحسم موقفه.

وتابع أبيدال مباراة نابولي وليتشي، يوم 22 سبتمبر الماضي، وحقق نابولي فوزًا عريضًا بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي تابعه أبيدال، من ملعب ”فيا دل ماري“، ونجح فابيان رويز في تسجيل الهدف الثالث لفريقه من تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا لحارس ليتشي.

وكانت الملاحظة السلبية التي دوّنها أبيدال عن فابيان هي إصراره على الاحتفال بالهدف أمام جماهير ليتشي بشكل مستفز؛ مما دفع حكم المباراة إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب.

ويرغب برشلونة في تجديد دماء خط وسط الفريق، مع تقدّم الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال والإسباني بوسكيتس في العمر، وسيكون فابيان أحد العناصر المهمة لدعم الفريق في المواسم المقبلة.

أندية البريمييرليغ تراقب الموقف

وانتقل فابيان رويز إلى نابولي من نادي ريال بيتيس الإسباني في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو.

ويرفض دي لورينتس الاستسلام لضغوط برشلونة وريال مدريد على اللاعب الإسباني.

ولا يتوقف الاهتمام بالإسباني فابيان على برشلونة وريال مدريد فقط، بل امتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

ويأتي ليفربول ومانشستر سيتي على رأس الأندية الإنجليزية الراغبة في ضم فابيان رويز.

وشارك فابيان هذا الموسم في 8 مباريات مع نابولي، بإجمالي 720 دقيقة، وأحرز خلالها هدفًا واحدًا.