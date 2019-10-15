عناوين الصحف الرياضية: برشلونة يراهن على كريم أديمي.. السلسلة السوداء لنيمار.. ومن هو عبقري كرة القدم؟ (صور)

شكلت تصفيات أمم أوروبا 2020 والأحداث العنصرية في لقاء إنجلترا وبلغاريا وبداية أنسو فاتي برفقة منتخب إسبانيا لتحت 21 سنة العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف ببيان برشلونة حول أحداث كاتالونيا والمدرب العبقري الإسباني بيب غوارديولا ورغبة أحد ملاك مانشستر يونايتد بيع نصيبه وفيروس الفيفا.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب إسبانيا أمام السويد برسم تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت :“ نقطة وحلم “ إذ يكفي التعادل منتخب لاروخا للتأهل للنهائيات.

كما اهتمت بفيروس الفيفا والذي أصاب بضع فرق وكتبت :“ فيروس الفيفا : سافيتش يغيب 4 أسابيع “ مع الحديث عن وضعية بيل ومودريتش.

كما تحدثت عن بيان برشلونة بشأن الأحكام التي صدرت ضد انفصاليي كاتالونيا.

سبورت

ركزت الصحيفة على البداية الدولية لنجم برشلونة الشاب أنسو فاتي والذي سيكون حاضرًا في مواجهة منتخبي مونتينيغرو وإسبانيا تحت 21 سنة وكتبت :“ يوم أنسو فاتي ”.

كما تحدثت عن بيان برشلونة بشأن الأحكام ضد الانفصاليين الكتلان وكتبت :“ السجن ليس حلًّا ”.

كما اهتمت بلقاء منتخب السويد وإسبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 :“ منتخب إسبانيا مطالب بالحصول على نقطة للتأهل للنهائيات ”.

كما نشرت تقريرًا حول فريق أندورا الذي يملكه جيرارد بيكيه ويتصدر مجموعته في دوري الدرجة الثانية “ ب ”.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بلاعب منتخب ألمانيا تحت 17 سنة كريم أديمي لاعب فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي والذي يرغب مدير أكاديمية برشلونة في ضمه وكتبت :“ أديمي رهان كلويفرت ”.

كما اهتمت ببداية أنسو فاتي الدولية برفقة منتخب إسبانيا لتحت 21 سنة.

كما تحدثت عن لقاء السويد وإسبانيا وكتبت :“ تعادل يؤهل إسبانيا لنهائيات أمم أوروبا ”.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بعودة إيفان راكيتش على رجله من مطار برشلونة بسبب الاحتجاجات على الأحكام ضد الانفصاليين الكتلان.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب السويد ومنتخب إسبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت :“ أمم أوروبا على بعد نقطة “ في إشارة لإمكانية تأهل منتخب لاروخا في حال التعادل فقط.

كما تحدثت عن نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي والذي يبدأ مشواره الدولي من خلال منتخب إسبانيا لتحت 21 سنة وكتبت :“ فاني سيكون بديلًا خلال زيارة إسبانيا لمونتينيغرو ”.

كما اهتمت بـ بيل ومودريتش، وهما العائدان من إصابة برفقة منتخبي بلديهما وكتبت :“ خبر جيد لزيدان : بيل ومودريتش سيكونان جاهزين للقاء برشلونة ”.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على لقاء بلغاريا وإنجلترا والذي انتهى لفائدة منتخب الأسود الثلاثة بـ6-0 وشهد التوقف مرتين بسبب الهتافات العنصرية وكتبت :“ احترام “ و “ منتخب إنجلترا كان على أهبة مغادرة اللقاء لكنه فضل الاستمرار لإعطاء درس للعنصريين ”.

كما تحدثت عن تصريحات دانييل ليفي رئيس توتنهام حول نتائج الفريق السيئة والتي برأ من خلالها المدرب ماوريسيو بوكيتينو وكتبت :“ ليفي : ليس خطأ المدرب ”.

كما اهتمت برغبة أحد ملاك مانشستر يونايتد بيع حصتيه وكتبت :“ جليزر إنذار بالبيع ”.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

أهتمت المجلة الفرنسية الأسبوعية الشهيرة بالإسباني بيب غوارديولا المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ والحالي لمانشستر يونايتد وكتبت :“ عبقري كرة القدم ”.

كما اهتمت بحوارات مع عدة لاعبين أبرزهم لوكاس هيرنانديز لاعب بايرن ميونخ الألماني.

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء فرنسا وتركيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 والذي انتهى بالتعادل ليتأجل التأهيل للقاء المقبل وركزت على أوليفييه جيرو وكتبت : خليفة في مكان التأهل .“

كما تحدثت عن تعيين رودي غارسيا مدربًا جديدًا لأولمبيك ليون وكتبت :“ ليون تجرأ وعين غارسيا ”.

الصحيفة تحدثت عن الإصابة الجديدة لنيمار وكتبت :“ السلسلة السوداء لنيمار .“