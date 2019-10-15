مشاكل تواجه تشكيل مستقبل نادي برشلونة

اهتمت صحيفة “ ماركا “ بمحاولات إدارة برشلونة ضمان مستقبل الفريق على صعيد اللاعبين وإجراء التغييرات المنتظرة دون نزول المستوى ودون خروج الفريق من صفوة الفرق الأوروبية والعالمية.

وأكدت الصحيفة أن الإدارة في السنوات الأخيرة ركزت جهودها على التعاقد مع لاعبين يضمنون مستقبل برشلونة لسنوات طويلة قادمة ويعوضون اللاعبين المخضرمين.

وتمكن الفريق منذ خروج عدد كبير من جيله الذهبي الذي سيطر على كرة القدم الإسبانية والأوروبية والعالمية تحث قيادة المدرب السابق بيب غوارديولا من إيجاد بدائل بعضها شباب قادرين على اللعب لسنوات طويلة.

ولم يتبق من الجيل الذهبي سوى عدد قليل من اللاعبين وهم جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجورد ألبا وليونيل ميسي وهم في نهاية مشوارهم.

وتعاقد برشلونة مع لاعبين ضمنوا الإستمرارية في عدة مراكز أبرهم الألماني تير شتيغن في حراسة المرمى البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير أيمن والمدافع الفرنسي كليمونت لينغيت والظهير الأيسر جونيور فيربو ولاعبا الوسط الهولندي فرانكي دي يونغ والبرازيلي أرثر ميلو والمهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

كما تعاقد مع المدافع الفرنسي توديبو وصعد للفريق الأول موسى واغي ورونالد أراخو ليشكلوا قطع غيار لدفاع الفريق.

وتمكن برشلونة من تجاوز خروج أسطورتين وهما تشافي هيرنانديز وأندرياس إنييستا عبر اللاعبين البرازيلي أرثر ميلو والهولندي فرانكي دي يونغ علما أنه جرب أيضا البرازيلي فليب كوتينيو.

وتضم تشكلة برشلونة الرسمية 4 لاعبين تحث 25 سنة وهم لينغيت وسيميدو ودي يونغ وأرثو ميلو ويمكن إضافة الفرنسي عثمان ديمبيلي لكونه يعتبر عنصرا أساسيا في الفريق ويشارك باستمرار.

مشاكل تجديد مراكز العناصر المؤثرة

يواجه مشروع تجديد دماء الفريق مشاكل في 3 مراكز مؤثرة في برشلونة أولها الدولي الإسباني سيريو بوسكيتس والذي يمكن لفرانكي دي يونغ اللعب في مركزه لكن الفريق في حاجة للاعب بمواصفات نجم وسط الميدان الدفاعي.

بينما يبقى العائق الثاني هو إيجاد بديل للأوروغوياني لويس سواريز المهاجم القناص والذي فشل عدة لاعبين في الحصول على مركزه وخرجوا بحثا عن فرص أفضل في فرق أخرى أبرزهم باكو ألكاسير الذي رحل لبروسيا دورتموند وتحول لهداف في ألمانيا.

ويأمل برشلونة في تطور مستوى مجموعة من اللاعبين الشباب أبرزهم الظاهرة أنسو فاتي وكارليس بريز والبالغان 16 و21 سنة على التوالي وشاركا رفقة الفريق الأول هذا الموسم.

بينما يبقى التعويض الصعب في برشلونة هو للأسطورة والنجم ليونيل ميسي الذي يعيش مواسمه الأخيرة ويحتاج برشلونة للبحث عن نجم جديد يقود الفريق في المستقبل رغم صعوبة المهمة لدور النجم الأرجنتيني الكبير في نتائج الفريق.

ضمان المستقبل في طريق جيد

أكدت صحيفة “ ماركا “ أن عملية تجديد دماء برشلونة في طريق جيد والإدارة قامت بمجهود كبير ولازالت تحاول خطف لاعبين صغار في سوق الإنتقالات لكن المهمة حاليا بيد هذه العناصر الشابة التي تعاقد معها للتطور وتأكيد أحقيتها في حمل قميص الفريق.