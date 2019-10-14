نادي برشلونة يستعد لخطف لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان على طريقة غريزمان

كشفت صحيفة ”توتو سبورت“ المخطط الذي يسعى نادي برشلونة الإسباني لتنفيذه، كي يتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وخطف مارتينيز، 22 عاماً، الأضواء خلال الموسم الجاري، بعد تألقه برفقة منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت في البرازيل، كما أنه أصبح المهاجم الأساسي للإنتر في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.

وشارك مارتينيز في 9 مباريات برفقة إنتر ميلان هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفاً آخر، وأصبح المدرب كونتي يعتمد عليه بشكل كبير في تشكيل النيراتزوري إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو.

صراع ثنائي

واشتعل الصراع أخيراً بين برشلونة وريال مدريد عملاقي الدوري الإسباني، الليغا، على ضم مارتينيز.

ويريد ريال مدريد التعاقد مع مارتينيز كي يكون بديلاً للمهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، كما أن برشلونة يرى أن اللاعب الأرجنتيني سيكون خير خلف للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز في صفوف البلوغرانا.

وأكدت ”توتو سبورت“ أن مسؤولي برشلونة علموا أن مارتينيز يملك شرطاً جزائياً في عقده مع إنتر ميلان، ويريدون التعاقد معه باستغلال تلك الثغرة.

برشلونة يستغل الثغرة

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن الشرط الجزائي في عقد مارتينيز يبلغ 111 مليون يورو، وهو الرقم الذي أكد مسؤولو البارسا استعدادهم لسداده كي يحسموا صفقة مارتينيز.

وتابعت بقولها: ”يريد مسؤولو برشلونة التعاقد مع مارتينيز في صيف 2020، عبر سداد الشرط الجزائي في عقده مع الإنتر“.

وانضم مارتينيز إلى إنتر ميلان في صيف 2018 من نادي راسينغ الأرجنتيني مقابل 23 مليون يورو تقريباً.

وسبق لنادي برشلونة التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مطلع الموسم الجاري، مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي الفرنسي مع الروخي بلانكوس.

هجوم مضاد

وأكد موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي أن إدارة إنتر ميلان لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هجمات ريال مدريد وبرشلونة على مارتينيز.

وأشار الموقع إلى أن بيبي ماروتا رئيس نادي إنتر ميلان بدأ بالفعل في التصدي لهجوم عملاقي الليغا، والتفاوض مع اللاعب مباشرة كي يستمر في صفوف النيراتزوري.

وينتهي عقد مارتينيز، البالغ من العمر 22 عاماً، مع إنتر ميلان في صيف 2023.

وتابع ”كالتشيو ميركاتو“: ”يريد ماروتا أن يتم إلغاء الشرط الجزائي في عقد مارتينيز، وتعديل الراتب السنوي للاعب ورفعه من 1.5 مليون يورو سنوياً إلى 3 ملايين يورو، مع تمديد العقد عاماً إضافياً، كي ينتهي في يونيو 2024“.

تصريحات مدير أعمال مارتينيز

وكان مدير أعمال مارتينيز أكد أن اللاعب يريد البقاء في إنتر ميلان، خاصة في ظل وجود كونتي على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأكد ألبرتو ياكيه: ”أعتقد أن وصول أنطونيو كونتي إلى إنتر قد طور لاوتارو كثيرًا على المستويين البدني والتكتيكي“.

وتابع: ”لقد تحسن لاوتارو في نواحٍ عديدة، ولكن قبل كل شيء فإنه بات أفضل على مستوى القوة واللياقة البدنية، إنه يمتلك دائمًا ثقة بالنفس، ولعب بشكل جيد للغاية أمام برشلونة ويوفنتوس“.

وواصل: ”إنه لا يزال شابًا وربما يحتاج إلى تعلم كيفية تقسيم طاقته خلال الـ90 دقيقة، إنه ذكي للغاية ويعرف مدى حاجته إلى العمل الشاق“.