تقرير: يوفنتوس مستعد لإقحام آدريان رابيو للحصول على كريستيان إريكسن

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن يوفنتوس الإيطالي مستعد لإقحام الفرنسي آدريان رابيو للحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام الإنجليزي.

وبحسب موقع ”Le10sport“، فإن يوفنتوس يدرس عرض إقحام آدريان رابيو في صفقة إريكسن، للحصول على خدمات اللاعب الدنماركي، مقابل حصول توتنهام على رابيو.

وكان رابيو، البالغ من العمر 24 عامًا، حديث الصيف الماضي، إذ ارتبط بالانتقال إلى عدة أندية، قبل أن يفضل الانضمام إلى يوفنتوس، لكن اللاعب الفرنسي لا يشارك كثيرًا، إذ يفضل ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الاعتماد على الرباعي ميراليم بيانيتش، وسامي خضيرة، وبليز ماتويدي، وأرون رامزي.

وشارك رابيو في 4 مباريات فقط مع يوفنتوس، بواقع 206 دقيقة (194 في الدوري الإيطالي، و12 في دوري أبطال أوروبا)، لم يسجل أو يصنع فيها أي هدف.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن والدة رابيو، أجرت اتصالًا هاتفيًا ببرشلونة، الذي كان مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب الصيف الماضي، قبل التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس، كما ارتبط اللاعب بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويبدو أن النادي الإيطالي يريد تقديم ورقة رابيو للحصول على الأسبقية في التعاقد مع اللاعب.

وذكرت صحيفة :“ماركا“ قبل أيام أن ريال مدريد سيعرض مبلغًا يصل إلى 25 مليون يورو، لضم إريكسن في يناير 2020، وينتظر ليرى إذا كان ذلك كافيًا لإقناع دانييل ليفي رئيس توتنهام أم لا.

وانتقل كريستيان إريكسن، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى توتنهام صيف العام 2013، بعدما أمضى 3 سنوات ونصف السنة مع الفريق الأول بنادي أياكس أمستردام الهولندي، وشارك إريكسن في 11 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي، سجل فيها هدفًا وصنع آخر، علمًا بأن اللاعب الدنماركي شارك مع النادي الإنجليزي في 288 مباراة، سجل فيها 67 هدفًا وصنع 87.

والشهر الماضي ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن توتنهام يرغب في التعاقد مع باولو ديبالا جوهرة يوفنتوس، وأضافت أن النادي اللندني قد يعرض على يوفنتوس خدمات الدنماركي كريستيان إيركسن نجم وسط الفريق، مقابل التعاقد مع ديبالا، عندما يتم فتح سوق الانتقالات الشتوية مطلع العام المقبل.