بايرن ميونخ يقتحم صفقة كريستيان إريكسن

دخل نادي بايرن ميونخ الألماني سباق صفقة التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب خط وسط توتنهام الإنجليزي، والذي يسعى ريال مدريد الإسباني لضمه.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام بنهاية الموسم الحالي، ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي نادٍ يريد دون موافقة ناديه قبل 6 أشهر على نهاية العقد، ويتردد أن إدارة السبيرز تفضل بيع اللاعب في سوق الانتقالات الشتوي لتجن رحيل اللاعب مجانًا.

وبحسب موقع ”sport1“ فإن إريكسن أحد خيارات بايرن ميونخ، وان اللاعب يفكر جديًا في الانتقال إلى النادي البافاري.

كما لم يستبعد الموقع أن يكون انتقال اللعب إلى بايرن ميونخ ضمن صفقة تبادلية تشمل انتقال المهاجم توماس مولر إلى توتنهام.

وأشار ”sport1“ إلى أنه من المرجح أن يغادر إريكسن توتنهام في سوق الانتقالات الصيفي لكنه لم يستبعد مغادرة اللاعب في يناير 2020.

وريال مدريد أحد أبرز المهتين بالتعادل مع إريكسن، إلى جانب مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما ارتبط اللاعب بيوفنتوس الإيطالي.

وشارك إريكسن في 64 دقيقة في خسارة توتنهام 2/7 أمام بايرن ميونخ في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا قبل أيام.

ووفقًا لموقع ”sport1“ فإن كارل هاينز رومينيغه رئيس بايرن ميونخ أراد معرفة مستقبل إريكسن عندما واجه النادي البافاري توتنهام لكن دون طلب خاص.

وارتبط إريكسن البالغ من العمر 27 عامًا، بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، خاصة بعد فشل النادي الملكي في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد، لكن مبالغة إدارة توتنهام في الطلبات المالية حال دون إتمام الصفقة.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ أن ريال مدريد سيعرض مبلغًا يصل إلى 25 مليون يورو، لضم إريكسن في يناير 2020، وينتظر ليرى إذا كان ذلك كافيًا لإقناع دانييل ليفي رئيس توتنهام أم لا.

وانتقل كريستيان إريكسن إلى توتنهام صيف العام 2013، بعدما أمضى 3 سنوات ونصف السنة مع الفريق الأول بنادي أياكس أمستردام الهولندي، وشارك إريكسن في 11 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي، سجل فيها هدفًا وصنع آخر، علمًا بأن اللاعب الدنماركي شارك مع النادي الإنجليزي في 288 مباراة، سجل فيها 67 هدفًا وصنع 87.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات، ولم يخسر إلى الآن، ويتقدم النادي الملكي بنقطتين عن منافسه التقليدي برشلونة، علمًا بأن الفريقين سيلتقيان يوم 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، في الجولة العاشر من الليغا