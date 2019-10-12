مع اقترابه من 700 هدف.. 5 لاعبين سجلوا أهدافًا أكثر من كريستيانو رونالدو.. تعرف عليهم (إنفوغرافيك)

ما زالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية تصر على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل 451 هدفًا مع ريال مدريد، وليس 450 هدفًا، وتحتسب الصحيفة هدفًا مثيرًا للجدل سجله النجم البرتغالي في مرمى ريال سوسيداد يوم 18 أيلول/ سبتمبر 2010 من ضربة حرة مباشرة، اصطدمت بزميله ومواطنه المدافع البرتغالي بيبي ودخلت المرمى.

واحتسب الحكم الهدف لصالح بيبي، في حين تحتسب صحيفة ”ماركا“ ومعها ريال مدريد الهدف باسم رونالدو.

واحتفلت صحيفة ”ماركا“ بوصول كريستيانو رونالدو إلى 700 هدف رسمي، في حين أن هدفه في مرمى لوكسبورغ هو الهدف رقم 699 بالنسبة للبقية ويبقى على بعد هدف وحيد من دخول دائرة ضيقة من الأساطير تجاوزت 700 هدف رسمي.

وسجل رونالدو هدف البرتغال الثاني على مرمى لوكسمبورغ ليرفع رصيده الدولي إلى 94 هدفًا مع منتخب البرتغال ويبقى على بعد 6 أهداف من وصول 100 هدف دولي و15 هدفًا لتجاوز الإيراني علي دائي الهداف الدولي عبر التاريخ والذي سجل 109 أهداف دولية لمنتخب إيران.

وبإمكان رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، تسجيل الهدف رقم 700 حين تواجه البرتغال منتخب أوكرانيا الاثنين المقبل في كييف في مباراة حاسمة من أجل التأهل للنهائيات بالنسبة للمنتخبين.

وقبل النجم البرتغالي سجل 5 أساطير فقط 700 هدف رسمي مع الأندية ومنتخبات بلدانهم وهم:

النمساوي جوزيف بيكان: 805 أهداف.

كان مهاجمًا ولعب في الفترة ما بين 1928 و1955 لعدة فرق في النمسا والتشيك أبرزها سلافيا براغ والذي سجل له 534 هدفًا.

وتشير عدة تقارير إعلامية إلى أن المهاجم التاريخي لسلافيا براغ ربما يكون سجل رسميًا أكثر من العدد الموجود في الإحصائيات.

ولعب المهاجم الأسطورة لـ3 دول وهي النمسا وتشيكوسلوفاكيا ومحمية بوهيميا ومورافيا وهي منطقة تمتعت بالحكم الذاتي من ألمانيا في فترة الحرب العالمية الثانية.

البرازيلي بيليه : 779 هدفًا.

سجل الأسطورة البرازيلية بيليه أكثر من 1100 هدف لكنه رسميًا سجل 779 هدفًا فقط أغلبها مع سانتوس فريقه الأم بواقع 643 هدفًا، في حين سجل 77 هدفًا مع منتخب البرازيل.

البرازيلي روماريو: 748 هدفًا.

سجل الهداف الأسطوري روماريو 748 هدفًا ولعب لعدة فرق من بينها برشلونة وآيندهوفن وفالنسيا وعدد من الفرق البرازيلية كفاسكو دي غاما وفلامنغو وفلومينينزي، بينما سجل لمنتخب البرازيل 55 هدفًا.

المجري فيرينتس بوشكاش:709 أهداف.

لعب الأسطورة المجري لفريقين هما بودابيست هونفيد المجري وريال مدريد الإسباني وبينهما سجل 625 هدفًا رسميًا، بينما لعب لمنتخب المجر وإسبانيا وسجل للأول 84 هدفًا.

الألماني غيرد مولر: 701 هدف.

لعب أسطورة كرة القدم الألمانية في فريق بايرن ميونخ وقاده في العصر الذهبي وسجل له 565 هدفًا، كما سجل لمنتخب ألمانيا الغربية 68 هدفًا، ولعب لفريق أمريكي في نهاية مسيرته.

البرتغالي كريستيانو رونالدو: 699 هدفًا.

سجل النجم البرتغالي 699 هدفًا في 973 مباراة منها 5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة، و118 هدفًا مع مانشستر يونايتد، و450 مع ريال مدريد، و32 مع يوفنتوس، في حين سجل مع منتخب بلاده 94 هدفًا.

وبإمكان النجم البرتغالي أن يتجاوز الألماني غيرد مولر وبوشكاش بينما سيحتاج للعب فترة أطول لتجاوز الثلاثة الأوائل روماريو وبيليه وجوزيف بيكان.

الأرجنتيني ليونيل ميسي: 668 هدفًا

يعتبر النجم الأرجنتيني وغريم كريستيانو رونالدو من أبرز المرشحين لتجاوز 700 هدف ولا يفصله عن تجاوزه سوى 30 هدفًا بإمكانه أن يسجلها في الموسم الحالي لو حافظ على نفس معدله من الأهداف في المواسم الأخيرة.

ويصغر ميسي رونالدو بسنتين، وعبر عن رغبته في اللعب لـ3 مواسم قادمة قد تكفيه لتحقيق إنجاز كبير من الأهداف يتجاوز من خلاله كل الهدافين التاريخيين.