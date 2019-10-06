لاوتارو مارتينيز قبل مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان.. كريستيانو رونالدو مثل ليونيل ميسي

أشاد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، قبل مواجهة الفريقين، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وأوضح مارتينيز أن فريقه لن يكون عليه فقط مراقبة كريستيانو رونالدو، مشددًا على أن يوفنتوس لديه العديد من اللاعبين الجيدين.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورت“ عن لاوتارو مارتينيز قوله: ”كلنا نعرف كريستيانو، إنه بطل مثل ميسي، يمكنه تغيير أي مباراة في أي لحظة“.

وأضاف أن ”يوفنتوس لديه العديد من اللاعبين في أعلى مستوى ويتمتعون بجودة عالية، لا يمكننا التركيز فقط على رونالدو، ستكون مباراة صعبة“.

وأبدى لاوتارو ثقته في قدرة كونتي على بناء خطة قادرة على تحقيق الفوز أمام يوفنتوس، وأوضح ”أشعر أنني بحالة جيدة مع أنطونيو كونتي، فهو يطلب منا عملًا شاقًا، إنه مدرب جاد ويكثف من التدريبات، وجلب للفريق عقلية مختلفة عما كانت بالموسم الماضي“.

ويحتل إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعدما حقق الفوز 6 مرات، (العلامة الكاملة)، مقابل 16 نقطة ليوفنتوس صاحب المركز الثاني