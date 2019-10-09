مذيعة إيطالية تدافع عن جماهير نابولي التي استهدفتها بهتافات ”جنسية“

ضحكت مقدمة التلفزيون الإيطالي الرائعة ديليتا لوتا على الهتافات الجنسية التي أطلقتها عليها جماهير نابولي على سبيل المزاح ، وأصرت على أنها كانت كلها نتيجة لـ ”سوء فهم“.

وشغلت المذيعة البالغ عمرها 28 عامًا الرأي العام الإيطالي الأسبوع الماضي عندما ظهر مقطع فيديو لبعض جماهير نابولي في استاد سان باولو وهي تهتف نحو ديليتا أثناء سيرها نحو المدرجات في إشارة إلى صدرها.

لكن ديليتا التي تعمل بتغطية مباريات الدوري الإيطالي لمحطة DAZN التلفزيونية قالت لصحيفة ”صن“ البريطانية إنها شاهدت الجانب المضحك من الأمر لذلك ابتسمت، ولوحت بأصبعها الإبهام للجماهير.

وقالت ”كان هناك سوء تفاهم. هتفت جماهير نابولي لي طوال المباراة لكن ما حدث من هتافات مجرد مزحة وكان ردي فعلي جزءًا من مفارقة اللحظة“.

واعترفت الحسناء الشقراء مذيعة ”سكاي سبورتس“ السابقة بأنها لم تتوقع أن تتفاعل هذه القصة وتنتشر في العالم أجمع ، قائلة ”في بعض الأحيان يبدو الأمر وكأن كل شيء أقوم به ينتقل للعالم وينتشر سريعًا. إذا كنت أمارس التمارين في صالة الألعاب الرياضية أو أرقص في نادٍ … فلم أتفاجأ بذلك ، لكنني لم أتوقع أن تعبر هذه القصة كثيرًا من الحدود“.

وتحطمت مشاعر ديليتا قبل ثلاث سنوات عندما سُرقت منها صور عارية خاصة وانتشرت على الإنترنت ، وسرعان ما دافع عنها ماريو بالوتيلي قائلًا ”كل شخص حر في فعل ما يريد بجسمه ، للأفضل أو الأسوأ. الأشخاص الذين أساؤوا استخدام هذا الموقف منحطون“.

وأضافت ديليتا لصحيفة ”صن“ : ”رفعت دعاوى قضائية ليس فقط لحماية خصوصيتي الشخصية، ولكن كواحدة من العديد من النساء اللائي يحتاجن للرد بسبب نفس المشكلات. أنا حقًا أقدر لفتة ماريو بالوتيلي ودعمه. شعرت أنني لست وحدي في تلك المناسبة وأدركت أن المشكلة أكثر شيوعًا مما كنت أتوقعه“.

مهنة الصحافة

بدأت ديليتا حياتها المهنية في مجال الصحافة الرياضية عام 2010 عندما عملت في شبكة محلية في صقلية ، موضحة ”لقد كان دائمًا حلمي منذ أن كنت طفلة، وكنت معتادة على مقابلة أصدقائي بعد مباريات كرة القدم“.

ثم انتقلت خريجة القانون المولودة في كاتانيا إلى شبكة ”سكاي سبورتس“، حيث قامت بتغطية مباريات الدرجة الثانية للدوري الإيطالي قبل أن تنتقل الموسم الماضي لشبكة DAZN لاستضافة تغطية الدوري فضلًا عن تقديمها برنامجًا إذاعيًا على شبكة راديو 105.

هذا يعني أنها أتيحت لها فرصة مقابلة بعض الأسماء الكبيرة في إيطاليا، حيث قابلت الأسبوع الماضي رادغا ناينغولان لاعب كالياري وحصلت على فرصة للتعرف إلى لاعب خط الوسط البلجيكي بشكل أفضل.

وأضافت ”إلى جانب اللاعبين الكبار، أتيحت لي الفرصة للقاء العديد من المدربين أبرزهم جوزيه مورينيو و كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لنابولي

وخلال مقابلة أنشيلوتي طلبت منه أن يكتب رغباته من اللاعبين في موسم 2018-2019 موضحة ”قرأت ما كتب لكن يمكن القول إن رغباته لم تتحقق!.

”أتمنى مقابلة بعض اللاعبين خارج إيطاليا مثل ليونيل ميسي وسيرجيو راموس ومحمد صلاح وهاري كين ونيمار بالإضافة إلى أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز مثل ديفيد بيكهام وآلان شيرير والسير أليكس فيرغسون“.“