واجهت المحررة الرياضية الإيطالية ومراسلة محطة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية ديليتا لوتا، هتافات جنسية من جمهور نابولي الإيطالي، خلال مواجهة بريشيا بالدوري الإيطالي بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

المذيعة الإيطالية #ديليتا_لوتا تتعرض لهتافات جنسية من جمهور #نابولي (فيديو)التفاصيل عبر الرابط: https://bit.ly/2mTyA4l#إرم_سبورت #الكالتشيو تم النشر بواسطة ‏Erem Sports إرم سبورت‏ في الأربعاء، ٢ أكتوبر ٢٠١٩

???? | من الهتافات الجنسية التي تعرضت لها المسكينه ﺩﻳﻠﻴﺘﺎ ﻟﻮﻳﺘﺎ . ????

pic.twitter.com/GWd891H7uK — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) October 1, 2019

وكانت لوتا في طريقها إلى منصة الصحفيين عقب تواجدها على أرض الملعب، وفي ظل الهتافات الكبيرة من الجمهور قامت بالإشارة إليهم بإبهامها.

وتعرضت ديليتا، في عام 2017، لعملية قرصنة على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تسريب صور عارية لها، وأكدت أنها كانت حزينة للغاية بعد تداول هذه الصور.

وحظت لوتا بشهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بعد تداول نشطاء صورة تبدو خلالها أنيقة للغاية داخل أرضية الملعب.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية ويحل يوفنتوس حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 16 نقطة ثم أتالانتا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.