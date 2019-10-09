بيولي يتحدث عن أهدافه مع ميلان ويرد على انتقادات الجماهير لاختياره مدربًا للفريق

أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين ستيفانو بيولي مدربًا جديدًا للفريق لمدة عامين على أمل قيادة بطل أوروبا سبع مرات لاستعادة بريقه المفقود.

وأقال ميلان مدربه السابق ماركو جيامباولو أمس الثلاثاء عقب خسارة الفريق لأربع من بين أول سبع مباريات في الدوري هذا الموسم ليحتل المركز الـ16 في ترتيب المسابقة متأخرًا بفارق عشر نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: “ لدي حماسة كبيرة في نادٍ كبير ومن بين الأكبر في العالم، لدي شغف واقتناع بأني قادر على القيام بعمل جيد لأن الفريق جيد ويتمتع بجودة عالية بدعم من هذه الإدارة التي أثبتت ثقتها بي“.

وأضاف: ”أحترم الجماهير وهم لديهم الحق في الانتقاد، بالنسبة لي هذا حافز إضافي وسيكون هناك عمل في الميدان وعلى المستوى الذهني، الـ 10 أيام المقبلة مهمة“.

وتابع: ”جيامباولو مدرب ممتاز، لكن بأفكار مختلفة عني، يجب أن أكون جيداً في توصيل أفكاري للاعبين، نملك مجموعة من اللاعبين الجيدين الذين عمل ماركو معهم بشكل جيد“.

وأردف: “ مبادئي الثلاثة: الأفكار، العمل بشدة وبضمير، أنا دائماً أفكر بإيجابية وسنقاتل معاً لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، الصعوبات موجودة دائمًا ولكن يجب التغلب عليها بالعمل بكثافة وجودة“.

وأبرز: ”الأهداف المتبقي 31 مباراة، يجب أن نقاتل من أجل الحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا“.

وسبق لبيولي تدريب العديد من أندية الدوري الإيطالي بينها لاتسيو الذي قاده للمركز الثالث ونهائي كأس إيطاليا موسم 2014-2015 وإنتر ميلان.

وكانت آخر مهمة تدريبية لبيولي مع فيورنتينا، الذي قاده للحفاظ على تماسكه عقب الرحيل المفاجئ للقائد دافيدي أستوري في مارس/ آذار 2018 ما هدد بعرقلة مسيرة الفريق، لينهي الموسم في المركز الثامن.

ورحل بيولي عن فيورنتينا في أبريل/ نيسان الماضي خلال الموسم الثاني في عقده قائلًا إن النادي شكك في قدراته عقب الأداء المخيب للفريق وتراجعه للمركز العاشر لكنه أنهى الموسم في المركز الـ16 متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

وتوج ميلان بآخر ألقابه الـ 18 في الدوري الإيطالي في 2011 وشارك آخر مرة في دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014 بعدما أنهى الدوري في المركز الثالث قبلها بموسم.

وتأهل الفريق إلى الدوري الأوروبي الموسم الحالي بعدما أنهى موسم 2018-2019 في المركز الخامس لكنه تقبل طوعًا عقوبة إيقافه لعام واحد عن المشاركة في البطولات الأوروبية بسبب انتهاكه لقواعد اللعب المالي النظيف.