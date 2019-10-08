أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: ثنائي الملكي يدرس الرحيل.. وتيرشتيغن يحسم مصيره مع البارسا

رغم فترة التوقف الدولية إلا أن الأنباء الواردة من الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة عملاقي الدوري الإسباني مازالت تدور حول مصير بعض النجوم وسط اجتهادات حول رحيل بعض اللاعبين خاصة عن الفريق المدريدي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس والأندية الأوروبية الكبرى:

ثنائي ريال مدريد يدرس الرحيل

مازال ثنائي ريال مدريد غاريث بيل وإيسكو يدرسان الرحيل عن الفريق الملكي في الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ أن غاريث بيل شعر بغضب شديد بعد استبعاده من القائمة التي خاضت مباراة كلوب بروج البلجيكي بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل يشعر بسوء معاملة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان من جديد كما أن اللاعب إيسكو يفكر في الرحيل عن ريال مدريد وفقًا لبرنامج ”الشيرنجيتو“ الإسباني، فإن إيسكو يفكر في الرحيل ليعب أساسيًا مع منتخب إسبانيا ببطولة الأمم الأوروبية 2020.

وأكد نفس البرنامج أن مسؤولي ريال مدريد أقنعوا النجم الفرنسي كريم بنزيما بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الملكي حتى صيف 2022 بعد رفع راتبه السنوي إلى 11 مليون يورو.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي على أعتاب الرحيل إلى ريال مدريد في يناير المقبل وفضل الانضمام إليه في الشتاء رغم تلقيه عروض من مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

تيرشتيغن يحسم مصيره مع برشلونة

استقر نادي برشلونة على تجديد عقد حارس مرماه الألماني مارك أندريه تيرشتيغن خلال الفترة المقبلة وفقًا لما أكدته صحيفة ماركا الإسبانية والذي يمتد حتى شهر يونيو 2022.

على صعيد آخر ، فاز جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، بجائزة أفضل لاعب من إقليم كتالونيا لموسم 2019 – 2020 بعد التفوق على مارك روكا، لاعب إسبانيول الذي حصل على 27% من الأصوات.

وحصل بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل مدرب بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز فيما حصل خافيير إيسترادا على جائزة أفضل حكم.

وخاض برشلونة مرانه قبل الأخير هذا الأسبوع في غياب لاعبيه الدوليين بسبب فترة التوقف الدولي للمنتخبات ومنح المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق لاعبيه راحة حتى يوم الاثنين المقبل.

عقوبة ضد يوفنتوس وروما .. وميلان يطيح بمدربه

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إيقاف باولو فونسيكا مدرب روما لمباراتين للتجاوز ضد حكممباراة كالياري بالدوري بجانب تغريم روما مبلغ 15 ألف يورو، وذلك بسبب تواجد المعد البدني على مقاعد البدلاء.

وقررت الرابطة تغريم أتلانتا مبلغ 10 ألاف يورو، بعد الإهانات العنصرية الموجهة من جماهيره ضد هنريك دالبرت لاعب فيورنتينا.. وتم إيقاف ريكاردو سابونارا لاعب وسط جنوى مباراة واحدة وتغريمه 10 ألاف يورو، بعد طرده من على مقاعد بدلاء فريقه بسبب إهانته لحكام مباراة فريقه أمام ميلان.

واختتمت الرابطة بيانها بتغريم يوفنتوس مبلغ 10 آلاف يورو بسبب قيام جماهيره بتوجيه أشعة الليزر إلى المسؤولين واللاعبين خلال مباراة إنتر ميلان.

في الوقت الذي أعلن نادي ميلان إقالة مدربه ماركو جيامباولو من منصبه كمدير فني للروسانيري الذي تولى قيادة الفريق مطلع الموسم الجاري، خلفًا لإيفان جينارو جاتوزو، لكنه ظهر بشكل باهت مع الفريق.

وأبدى أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان ندمه بشدة على فشل فريقه في التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال، نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحسم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، حقيقة رحيله عن ناديه في تصريحات لصحيفة ”توتو سبورت الإيطالية مؤكدًا أنه يريد البقاء مع يوفنتوس حتى قبل فتح باب الانتقالات الصيفية.

وتابع: ”أعتقد أنه لا يزال بإمكاني إعطاء الكثير ليوفنتوس، وأظهرت بعض اللمحات ضد إنتر ميلان“.

مانشستر يونايتد يحدد بديل لوكاكو

استقر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على بديل روميلو لوكاكو، الذي رحل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، وانضم إلى إنتر ميلان.

واستقر مانشستر يونايتد على ضم المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي، لاعب أولمبيك ليون، لسد الفراغ الذي تركه لوكاكو في مركز رأس الحربة.

وأشاد البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط نادي مانشستر سيتي، بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول مؤكدًا أنه تطور بشكل مذهل في آخر موسمين.

في المقابل انضم فيكايو توموري، مدافع نادي تشيلسي للمرة الأولى للمنتخب الإنجليزي بعد أن فضل الانضمام للأسود الثلاثة على اللعب باسم نيجيريا وكندا.

وقرر غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، استدعاء حارس المرمى دين هندرسون، بدلًا من توم هيتون الذي يعاني من الإصابة.

وسينضم هندرسون حارس شيفيلد، إلى تدريبات منتخب إنجلترا غدًا الأربعاء على ملعب سانت جورج بارك، قبل المواجهتين أمام التشيك وبلغاريا في تصفيات يورو 2020.