باولو ديبالا يوضح الفارق بين جنة ساري ونار أليغري

أشاد باولو ديبالا لاعب وسط يوفنتوس بمدربه الجديد ماوريتسيو ساري في الوقت الذي انتقد فيه مدربه السابق ماسيمليانو أليغري الذي تسبب في وضعه على لائحة الراحلين من النادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتألق لاعب الوسط الأرجنتيني وسجل هدفه الأول بالدوري الإيطالي هذا الموسم في فوز فريقه المثير خارج الديار على إنتر ميلان في مباراة قمة يوم الأحد الماضي بينما سجل الهدف الثاني مواطنه غونزالو هيغواين الذي كان يواجه المصير نفسه قبل مجئ ساري.

ولم يعتمد ساري في بداية مشواره مع اليوفي على ديبالا لكن مع الوقت وجد له دورًا في الخط الأمامي إلى جوار كريستيانو رونالدو وهيغواين على العكس مما كان يفكر أليغري.

وقال ديبالا في حوار مع صحيفة ”كوريري دي تورينو“ في رده على سؤال بشأن استمتاعه مع ساري مقارنة بأليغري ”مع أليغري، قمنا بالكثير من الأشياء ، لكنني أعتقد أن ساري أكثر شراسة ويلعب بطريقة أكثر هجومية من أليغري وللتأكد من ذلك علينا أن ننتظر ما سيحدث“.

ديبالا يرد اعتباره

بالنسبة لديبالا الأمر لا يتعلق فقط برد اعتباره بعد موسم سيء كان في معظمه على مقاعد البدلاء لكن أيضًا بسبب النادي الذي أصر على بيعه رغم رغبته في البقاء حيث كان حتى آخر يوم في فترة الانتقالات الصيفية محل نقاش بشأن انتقاله إلى مانشستر يونايتد تارة وتوتنهام هوتسبير تارة أخرى.

لكنه نجح إلى جوار مواطنه هيغواين في الرد على المشككين على قدرتهما في اللعب إلى جوار رونالدو في الهجوم ، حيث نجحت تجربة الثلاثي الهجومي أمام إنتر ميلان.

وبالإضافة إلى ذلك زاد الانسجام بين ديبالا وهيغواين وأسفر عن نتائج رائة حيث يلعب ديبالا خلف مواطنه على عكس سوء التفاهم مع رونالدو الذي أبعده عن تشكيلة أليغري الموسم الماضي.

ويحتاج قائد البرتغال إلى مهاجم متمركز من نوعية معينة مثل ماريو ماندزوكيتش العام الماضي أو زميله السابق كريم بنزيما في ريال مدريد.

وقال غوستافو شقيق ديبالا في تصريحات خلال مايو/آيار الماضي ”باولو لم تكن لديه أي أزمة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن المشكلة كانت استخدام أليغري للاعبيه. كريستيانو شخص رائع ولم تكن هناك أي مشكلة بينهما. لديهما علاقة جيدة. كان هناك القليل من سوء الفهم في الناحية التكتيكية، لا سيما أنهما يلعبان في المركز نفسه“.

وكان ديبالا هداف يوفنتوس الموسم قبل الماضي برصيد 22 هدفًا في الدوري، لكن النجم الأرجنتيني اكتفى بخمسة أهداف مع أليغري الموسم الماضي.

وكان ديبالا انضم إلى يوفنتوس قادمًا من باليرمو في يوليو/ تموز 2015 وأحرز 23 هدفًا في 46 مباراة في جمع البطولات خلال موسمه الأول مع النادي المنتمي لمدينة تورينو وساعده على الفوز بلقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والوصول لدور 16 في دوري أبطال أوروبا.