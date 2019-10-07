أخبار برشلونة وليفربول وتوتنهام.. البطاقات الملونة تهدد لاعبي فالفيردي قبل الكلاسيكو وغموض موقف محمد صلاح

بدأت فترة التوقف الدولية التي تستمر لمدة أسبوعين تقريبًا بعد نهاية أحداث الدوريات الأوروبية مساء أمس، لتلتقط الأندية أنفساها استعدادًا لما تبقى من الموسم الكروي، والإعداد للصفقات الجديدة قبل فترة الشتاء وانتقالات يناير.

وهيمنت المواجهة المرتقبة بين ناديي برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض يوم 26 أكتوبر الجاري على معظم تقارير الصحافة الأوروبية عامة والإسبانية خاصة، في ظل الغموض المحيط بمصير اثنين من نجوم برشلونة، بعد أحداث اللقاء الساخن الذي جمع البلوغرانا بنادي إشبيلية مساء أمس، وانتهى لصالح العملاق الكتالوني برباعية نظيفة.

موقعة إشبيلية تثير القلق قبل الكلاسيكو

ونال الفرنسي عثمان ديمبلي بطاقة حمراء مباشرة خلال اللقاء، كما يبدو أن قائد برشلونة جيرارد بيكيه قد تعمد نيل بطاقة صفراء كي يغيب عن لقاء إيبار المقبل، ويضمن المشاركة في لقاء ريال مدريد، مما يفتح الباب أمام خسارة البارسا لنجميه.

وقالت صحيفة ”ماركا“، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن بيكيه تعمد ركل الكرة في المدرجات وهي خارج حدود الملعب في الدقيقة 85 من المباراة، مما أجبر الحكم ميغيل أنطونيو لاهوز على إشهار البطاقة الصفراء في وجهه، لتكون تلك البطاقة هي الخامسة لبيكيه في مشوار الليغا هذا الموسم، ويغيب على إثرها عن مباراة إيبار.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ربما يواجه أزمة كبيرة بعد إيقاف بيكيه عن مباراة إيبار، كون زميله المدافع رونالد أراخو تعرض لبطاقة حمراء في الدقيقة 87، كما أن مشاركة المدافعين الآخرين توديبو وصامويل أومتيتي في لقاء إيبار سيكون موضع شك كبير، كونهما يعانيان من الإصابة.

وأصبح ديمبلي، مهددًا بالغياب عن الكلاسيكو بسبب طرده خلال لقاء فريقه ضد إشبيلية.

وتلقى الدولي الفرنسي البطاقة الحمراء بعد طرد زميله المدافع الشاب رونالد أراخو، حيث اقترب من الحكم وتلفظ بكلمات أدت لطرده.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ فإن حكم اللقاء ماتيو لاهوز دوّن في ملاحظاته أن الجناح الفرنسي قال له: ”أنت سيئ.. أنت سيئ جدًا“، كما قام بحركات بيده على مقربة منه.

وحسب المادة 117 من قانون العقوبات للاتحاد الإسباني فتوجيه كلمات وحركات للحكم يعاقب عليه من لقاءين لثلاثة، وهو ما يعني أن الجناح الفرنسي لن يغيب فقط عن لقاء إيبار المقبل فقط بل يمتد غيابه للكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ووزع ماتيو لاهوز خلال اللقاء 10 بطاقات، منها طردان في حق لاعبين من برشلونة.

وحصل كل من بوسكيتس وسيميدو وسواريز وبيكيه وعثمان ديمبيلي على بطاقات صفراء قبل أن يطرد أراخو وبعده ديمبلي، وجاءت أغلب البطاقات بسبب احتجاجات لاعبي برشلونة على الحكم رغم الفوز الكبير.

وسيضطر برشلونة للانتظار لمعرفة القرار الأخير بشأن الدولي الفرنسي سواء بالايقاف أو الاكتفاء بالغرامة المالية، وفي حال كانت الايقاف لأكثر من مباراة من المحتمل أن يطعن النادي الكتالوني على القرار.

وأشارت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إلى أن لجنة المسابقات الإسبانية ستشاهد لقطة إنذار بيكيه من جديد، وفي حال ثبت تعمد اللاعب الحصول على البطاقة الصفراء ستقرر لجنة المسابقات إيقاف اللاعب مباراتين، بالتالي فإنه سيغيب عن مباراة إيبار ثم ريال مدريد.

وحال قرار لجنة المسابقات إيقاف بيكيه فإن ذلك يشكل ضربة قوية لبرشلونة ومدربه إرنسيتو فالفيردي، حيث يغيب صاموئيل أومتيتي للإصابة، ورونالد أراخو للإيقاف.

موقف محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية التشخيص النهائي لإصابة النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وسقط محمد صلاح على الأرض متأثرًا بتدخل عنيف من جانب لاعب ليستر سيتي حمزة تشودري، وذلك في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي انتهى لصالح ليفربول 2-1 في الوقت القاتل من المباراة، التي أقيمت مساء أمس الأول السبت.

وسوف يتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، لمدة أسبوعين تقريبًا نتيجة فترة التوقف الدولي، وستكون أولى مباريات ليفربول أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد 20 أكتوبر في ملعب ”أولد ترافورد“.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بالفوز في المباريات الثماني التي خاضها، وبفارق 8 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي، الذي تلقى هزيمة مفاجئة على أرضه وبين جماهيره أمس أمام وولفر هامبتون بهدفين نظيفين عن طريق الإسباني أداما تراوري في الدقيقة 80 والثالثة من الوقت بدل الضائع.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن الأشعة والفحوصات التي أجراها محمد صلاح أشارت إلى إصابته بالتواء حاد في الكاحل، نتيجة التدخل العنيف الذي تعرض له من جانب تشودري لاعب ليستر سيتي.

وأكدت ”سكاي سبورتس“، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن موقف مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لا يزال غامضًا ولا يمكن حسمه الآن، لأن احتمالات غيابه عن اللقاء قائمة.

وأشارت إلى أن صلاح سيظل في ليفربول للمتابعة وتدريبات العلاج الطبيعي، كونه لن يشارك في مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا خلال فترة التوقف الدولي، والمقرر لها يوم 14 أكتوبر بالقاهرة.

وأحرز صلاح 4 أهداف في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ هذا الموسم، إضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا، ساهما في فوز الريدز على رد سالزبورغ النمساوي 4-3.

صدمة جديدة لتوتنهام

أكد توتنهام هوتسبير الإنجليزي غياب حارسه وقائده الفرنسي هوغو لوريس عن الملاعب لنهاية العام الحالي بعد إصابته بخلع في مرفقه خلال الخسارة أمام برايتون يوم السبت.

وقال توتنهام عبر موقعه على الإنترنت: ”إنه على الرغم من عدم جدوى الجراحة إلا أن القائد أُصيب بأضرار في أربطة المرفق ومن غير المتوقع أن يعود إلى التدريب قبل نهاية عام 2019“.

وأضاف النادي اللندني في بيان أن لوريس سيخضع لفترة راحة وإعادة تأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي في النادي.

سباليتي يقترب من ميلان

أفادت تقارير صحفية إيطالية، الاثنين، أن المدرب لوتشيانو سباليتي وافق على تولي تدريب نادي ميلان، لخلافة المدرب الحالي ماركو جيامباولو.

وذكرت شبكة ”بي إن سبورتس“ على حسابها في موقع ”تويتر“: ”مصادر صحافية مختلفة في إيطاليا تؤكد أن لوتشيانو سباليتي أعطى موافقته على تدريب ميلان“.

وقالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، اليوم الاثنين، إن وظيفة ماركو جيامباولو مدرب ميلان باتت على المحك، رغم الفوز 2/1 على جنوة، السبت الماضي.