أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. تيرشتيغن يحتفل بالوصول إلى المباراة رقم 200 ورونالدو يعلق على عودة يوفنتوس للصدارة (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية التي ترصد من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي ..

تيرشتيغن يحتفل بالوصول للمباراة رقم 200

نشر تير شتيغن حارس مرمى برشلونة صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه بعد الوصول للقاء رقم 200 له مع النادي الكتالوني، وعلق الحارس أعلى الصورة ”200 مشاركة مع برشلونة أكثر من ناد“.



رونالدو : الشعور رائع بالعودة للصدارة

نشر كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي صورًا من لقاء ناديه مع إنتر ميلان في الأمس بالدوري الإيطالي، الذي انتهى بفوز السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف وعلق ”أداء قوي جدًا من قبل الفريق شعور عظيم أن أكون في صدارة الجدول مرة أخرى“.



نيمار: برازيلي وأفتخر

وقد نشر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صورة له عبر صفحته الشخصية عقب وصول بعثة منتخب السامبا إلى سنغافورة من أجل مواجهة منتخبي السنغال ونيجيريا وديًا وعلق ”لا توجد كلمات لوصف ما يمثله بلدك، فخور جدًا كوني برازيليًا“.



فان دايك: عودة للأولاد مرة أخرى

نشر فان دايك مدافع المنتخب الهولندي صورًا له من تدريبات منتخب بلاده استعدادًا لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 وعلق ”مرة أخرى مع الأولاد، الأسبوع المقبل الكبير“.



ثيو هيرنانديز يشكر جماهير الميلان

حرص ثيو هيرنانديز لاعب نادي الميلان على توجيه الشكر إلى جماهير الميلان، التي ساندت الفريق في لقائه الأخير أمام نادي جنوة الذي انتهى بفوز الميلان بهدفين مقابل هدف.

ونشر هيرنانديز صورة له بقميص ناديه وعلق ”شكرًا لكم جميعًا على رسائلك“.



راشفورد يعتذر لجماهير المان يونايتد

حرص ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي على تقديم الاعتذار لجماهير مانشستر يونايتد عقب النتائج المخيبة التي يحققها الفريق في الآونة الأخيرة.

ونشر راشفورد صورة له بقميص ناديه وعلق اللاعب ”لا يمكنك الاختباء في كرة القدم، ولم تكن الأسابيع القليلة الماضية جيدة بما يكفي باعتباري أحد مشجعي مانشستر يونايتد، فإن هذا مؤلم.. وأنت تستحق أفضل.. نحن نعلم أننا بحاجة إلى التحسين وهذا هو تركيزنا الوحيد كفريق وكنادٍ“.



توبي ألدرفيريلد يعود إلى بلجيكا

نشر البلجيكي توبي ألدرفيريلد لاعب توتنهام صورة له عبر صفحته الشخصية عقب الوصول إلى بلاده استعدادًا للانضمام لمنتخب الشياطين الحمر، الذي يستعد لخوض غمار منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 وعلق ”عودة مرة أخرى الى بلجيكا لبضع مباريات هامة في بطولة يورو 2020“.



فابينيو: تحيا البرازيل

نشر البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول الإنجليزي صورة له من تدريبات منتخب السامبا الذي يستعد لخوض لقاءين وديين أمام منتخبي السنغال ونيجيريا وعلق ”دائمًا ما تكون الفرحة هنا .. تحيا البرازيل“.



توريرا يبعث رسالة حب إلى والديه

نشر الأوروغواياني لوكاس توريرا صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة والده ووالدته وعلق ”أوروغواي.. حب العمر“.



السولية: لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع

نشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر صورة له عبر صفحته الشخصية وعلق ”لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.. الحمد لله“.

وخرج اللاعب من قائمة منتخب الفراعنة عقب الإصابة التي لحقت به في اللقاء الذي جمع بين الأهلي ونادي أسوان في الدوري المصري.

