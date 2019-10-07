ديديه ديشان مدرب فرنسا يرد على هجوم رومنيغه بشأن لوكاس هيرنانديز

ردّ ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا على انتقادات كارل-هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني بشأن إصرار ديشان على ضم لوكاس هرنانديز لاعب الفريق لتشكيلة المنتخب رغم إصابته.

وانتقد حامل لقب الدوري الألماني (البوندسليغا) إصرار الاتحاد الفرنسي للعبة على استدعاء المدافع هيرنانديز للمشاركة مع منتخب بلاده، في الوقت الذي أعلن فيه النادي إصابته.

وقال رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في بيان اليوم الاثنين: أشعر بالحيرة إزاء تصرف الاتحاد الفرنسي، أود أن أوضح أن لوكاس هرنانديز لم يكن قادرًا على المشاركة مع بايرن ميونخ في مباراته في دوري أبطال أوروبا التي خاضها في لندن أمام توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء الماضي وكذلك في المباراة أمام هوفنهايم يوم السبت في البوندسليغا التي خسرتها بهدفين مقابل هدف“.

وكان هيرنانديز قد خضع لجراحة في الركبة في وقت سابق من العام الجاري، بعد إعلان انتقاله إلى بايرن ميونخ قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، وقد أعلن بايرن ميونخ أن اللاعب واجه مشكلة في الركبة نفسها بعد المشاركة في المباراة أمام بادربورن في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقلت مجلة ”فرانس فوتبول“ عن ديشان قوله تعليقًا على هجوم المسؤول الكبير في بايرن ميونخ: ”يمكن أن يغضبوا.. لا أنوي الدفع بلوكاس (هرنانديز) للعب بساق واحدة! نحن لن نلعب اليوم أو غدًا سنخوض أول مباراة يوم الجمعة المقبل“.

وأضاف ديشان ”لا يوجد قلق. أعلم أنه يتدرب منذ ذلك الحين. سوف نرى اليوم وفي الأيام المقبلة. الشيء الأكثر أهمية هو شعور اللاعب. الأندية تخشى على لاعبيها لكن في ظل وجود لاعبين مهمين للنادي والمنتخب تحدث مثل هذه المواقف“.

وأردف ديشان ”كل شخص حر في الإدلاء بأي تصريحات يريد، ونحن نأخذ في الاعتبار الوثائق والآراء التي يقدمونها لنا“.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخبات يحق لها تقييم حالة أي من لاعبيها من خلال أجهزتها الطبية في حالة إعلان النادي إصابة اللاعب، ولكن هذا لا يطبق بالضرورة دائمًا.

ويلتقي بطل العالم مع آيسلندا وتركيا في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يومي الجمعة والاثنين المقبلين.

واقعة مشابهة:

هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها مسؤول في بايرن ميونخ في اختيارات مدربي الأندية، إذ انتقد أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، قبل أيام، مطالبات الحارس مارك تير شتيغن بالمشاركة أساسيًا في منتخب ألمانيا على حساب زميله مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، مؤكدًا أن تصريحات حارس برشلونة تفتقد إلى المنطق.

وقال هونيس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: ”شتيغن يتحدث وكأنه فاز بـ 17 كأس عالم من قبل. نوير أفضل منه ويستحق اللعب أساسيًا“.

وتحدث هونيس عن الأزمة من جديد في تصريحات نارية لصحيفة ”بيلد“ الألمانية، وقال: ”لن نقبل بأي تغيير في حراسة مرمى منتخب ألمانيا“.

وأضاف: ”وقبل أن يحدث ذلك لن نوافق على تمثيل لاعبي بايرن ميونخ للمنتخب“.

وردّ أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني على تهديدات هونيس، وأكد ”النادي ملزم بموجب قوانين الفيفا على إرسال كل اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم للمنتخب“.

وأشار هونيس إلى عزمه الوقوف أمام تكرار سيناريو استبدال أوليفر كان، حارس بايرن الأسبق، بنظيره في آرسنال، ينز ليمان، لحراسة عرين المنتخب الألماني في كأس العالم 2006، مضيفًا: ”لن نقبل أبدًا بحدوث ذلك“.

ورفض رئيس النادي البافاري عقد محادثات مع يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، قائلًا: ”لقد سمع بالفعل ما نقوله، وسيستمع بأذنيه لكل شيء“.

كان لوف قد علّق على هجوم هونيس في وقت سابق، بقوله ”لن أسمح لنفسي بالتأثر بأي شيء يُقال، واستقبل ذلك بكل هدوء“.

لكن هونيس تراجع عن تهديداته بعدم السماح للاعبي البافاري بخوض مباريات دولية مع منتخب ألمانيا، حال أصبح مارك أندريه تير شتيغن، الحارس الأساسي للمانشافت، على حساب مانويل نوير.

وفي بيان صدر عن مكتبه ونشرته مجلة ”دير شبيغل“، أكَّد رئيس البايرن أنه أدلى بهذه التصريحات بالفعل، لكنه أشار إلى أنه قالها قبل أسبوع، وأنه لن يكررها الآن.

وأوضح البيان ”بالنسبة إليه (هونيس). هذا الموضوع انتهى ولن يتفوه بأي تصريحات جديدة بهذا الصدد“.