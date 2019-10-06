ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان (صورة)

وجّه يوفنتوس ضربة قوية لأحلام إنتر ميلان في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعدما تغلب عليه على ملعبه ووسط جماهيره، سان سيرو (جوزيبي مياتزا)، 2/1 في الجولة السابعة من المسابقة.

وافتتح الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل ليوفنتوس، حامل اللقب في المواسم الـ8 الماضية، التسجيل في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية بعد كرة من ميراليم بيانيتش.

وأضفى إنتر ميلان مزيدًا من الإثارة على المباراة، بعدما سجل له الأرجنتيني الآخر لاوتارو مارتينيز هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 18، احتسبها الحكم جيانلوكا روكي بعد لمسة يد على المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لينتهي النصف الأول من المباراة على التعادل 1/1.

وقرر ماوريسيو ساري إخراج فيديريكو بيرنارديسكي والاعتماد على الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي كان عند حسن ظن مدربه وسجل هدف الفوز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 80، بمساعدة البديل الآخر رودريغو بيتانكور.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 19 نقطة، لينتزع الصدارة من إنتر ميلان الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 18 نقطة، علمًا أن إنتر ميلان حقق العلامة الكاملة قبل مباراة اليوم.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان ونهاية الجولة السابعة:

1. يوفنتوس، 19 نقطة.

2. إنتر ميلان، 18 نقطة.

3. أتلانتا، 16 نقطة.

4. نابولي، 13 نقطة.

5. روما، 12 نقطة.

وهذه الخسارة الثانية لإنتر ميلان الموسم الحالي، بعد أن خسر 1/2 أمام برشلونة الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وحقق إنتر ميلان آخر فوز له على يوفنتوس إلى 18 سبتمبر 2016 عندما فاز 2/1.

ويعود آخر لقب لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي إلى موسم 2009/2010، عندما أحرز الثلاثية التاريخية تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، فاز يوفنتوس 7 مرات على إنتر ميلان، في حين فاز إنتر ميلان في مرة وحيدة، وتعادلا في 3 مرات، فاز يوفنتوس في واحدة منها بركلات الترجيح.