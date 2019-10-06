أبرز تغريدات تويتر الرياضية: فينالدوم يحتفل بالصدارة وإبراهام يشكر جماهير تشيلسي (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوّثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

نيمار: أراكم في سنغافورة

نشر البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له بقميص منتخب بلاده حيث يستعد منتخب السامبا لمواجهة السنغال ونيجيريا وديًا بسنغافورة.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”أتطلع إلى المجيء إلى سنغافورة الأسبوع المقبل للعب مع البرازيل في الاستاد الوطني ضد السنغال ونيجيريا نراكم هناك“.

دينيس سواريز: العمل الجماعي وراء الانتصار

نشر دينيس سواريز لاعب نادي سيلتا فيجو صورًا له من الاحتفال بفوز فريقه على حساب نادي أتلتيكو بلباو بهدف دون رد بالدوري الإسباني وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”العمل والثقة والجودة نصر عظيم هذه هي الطريقة جميعًا معًا“.

سيزار أزبيلكويتا: 3 نقاط عظيمة قبل الفاصل الدولي

نشر سيزار أزبيلكويتا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورًا من فوز ناديه اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف على حساب نادي ساوثهامتون بالدوري الإنجليزي.

وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”ثلاثة نقاط عظيمة قبل الفاصل الدولي كان المشجعون هم السبب كما هو الحال دائمًا“.

تامي إبراهام يشكر جماهير تشيلسي

نشر تامي ابراهام لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له من الاحتفال بهدفه اليوم في شباك ساوثهامتون في اللقاء الذي انتهى بفوز البلوز بأربعة أهداف مقابل هدف وعلّق قائلًا: ”شكرًا للمشجعين على سفرهم.. 3 نقاط أخرى“.

فينالدوم يحتفل بالصدارة مع العداء الجنوب أفريقي

فيما نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة العداء الجنوب إفريقي وأحد مشجعي الريدز وايد فان نيكيرك وعلّق قائلًا: ”واحدة من أسرع المشجعين في العالم متعة للقاء“.

ريبيري يشكر جماهير فيورنتينا

نشر فرانك ريبيري لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي صورة له أثناء تسلمه جائزة لاعب الشهر عقب المباراة التي جمعت بين ناديه ونادي أودينيزي بالدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز فيورنتينا بهدف دون رد وعلّق قائلًا: ”نواصل الفوز ثلاث نقاط أخرى.. روح فريق رائعة ودعم رائع من جماهيرنا أنا فخور حقًا باختياري كأفضل لاعب في سلسلة سبتمبر“.

دانيال سيبايوس: ثلاث نقاط ذهبية

احتفل دانيال سيبايوس لاعب نادي آرسنال بالفوز الذي حققه فريقه اليوم على نادي بورنموث بهدف دون رد حيث نشر صورة من احتفال فريقه بهدف الفوز وعلّق قائلًا: ”انتصار آخر و3 نقاط ذهبية أخرى تجعلنا في المركز الثالث في الدوري قبل استراحة الفريق الوطني.. نستمر في التقدم مع كل مباراة وسيبدأ عملنا بالثمار العارية“.

مينيوليه: نواصل سلسلة الفوز المتتالي

نشر سيمون مينيوليه حارس مرمى نادي ليفربول السابق ونادي كلوب بروج البلجيكي صورًا له من لقاء فريقه أمام نادي جينت بالدوري البلجيكي والذي انتهى بفوز بروج بأربعة أهداف دون رد وعلّق الحارس أعلى الصور قائلًا: ”سلسلة الفوز المتواصل“.

دالي بليند: فوز صعب وشباك نظيفة

فيما نشر دالي بليند لاعب أياكس الهولندي صورًا له من لقاء ناديه مع نادي أدو دين هاج والذي انتهى بفوز أياكس بهدفين دون رد وعلّق قائلًا: ”فوز صعب وشباك نظيفة“.

غوميز يمنح هدفه لمشجعي الهلال

نشر الفرنسي غوميز لاعب الهلال السعودي فيديو للهدف الذي سجله في مرمى الاتفاق بالدوري السعودي في اللقاء الذي انتهى بفوز الزعيم بأربعة أهداف مقابل هدف وعلّق قائلًا: ”حتى في الفترات الصعبة تغدقون علي بدعمكم وحبكم وهو ما يمنحني القوة على عدم الاستسلام والعثور على طريق الشباك هذا الهدف أهديه لكم … أنا أسدكم“.