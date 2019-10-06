أهداف مباراة الزمالك وإف سي مصر: 1-1 (فيديو)

تقدم أشرف بنشرقي مهاجم نادي الزمالك بهدف في شباك إف سي مصر، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، على ملعب استاد السلام.

وأحرز بنشرقي هدفه في الدقيقة 15 من انفراد تام بالمرمى.

وقبل صافرة الشوط الأول أحرز عمر حبشي هدف التعادل لـ“إف سي مصر“.

ويسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته في المسابقة المحلية، بعدما حقق الفوز في مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة، في الجولتين الأولى والثانية، ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 6 نقاط، في حين اكتفى الأبيض بإحراز هدفين فقط في المباراتين.

فيما لم تستقبل شباك الفارس الأبيض أي أهداف.

أما فريق ”إف سي مصر“ فيحتل المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة، إلا أنه لم يسجل أي هدف حتى الآن، واستقبلت شباكه 3 أهداف.