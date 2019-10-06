أهداف مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس.. 1/1 (فيديو)

سجل الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه يوفنتوس مع إنتر ميلان في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، على سان سيرو (جوزيبي مياتزا).

وجاء هدف ديبالا في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية بعد كرة من ميراليم بيانيتش.

وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف التعادل لإنتر ميلان من ضربة جزاء في الدقيقة 18.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حقق العلامة الكاملة بحصده 18 نقطة في 6 مباريات، في المقابل يملك يوفنتوس، حامل اللقب في آخر 8 مواسم 16 نقطة في المركز الثالث.

ديربي ايطاليا | انتر ميلان 0 × 1 يوفنتوس | قوووووووووووووووووووووووووووووول ديبالا ????????????????????

Via : ⁦@MnbrMadrid5⁩ pic.twitter.com/1nUrAUkOgS — 3z – @MnbrMadrid5 (@SerieAHD65) October 6, 2019

ديربي ايطاليا | انتر ميلان 1 × 1 يوفنتوس | قوووووووووووووووووووووووووووووول لاوتارو ????????????????????

Via : ⁦@MnbrMadrid5

⁩ pic.twitter.com/PjCu7qZKti — 3z – @MnbrMadrid5 (@SerieAHD65) October 6, 2019

ويلعب إنتر ميلان الذي يدربه أنطونيو كونتي بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيش.

الدفاع: ميلان سكرينيار، وستيفان دي فري، ودييغو غودين.

الوسط: كوادو اسامواه، ونيكولو باريلا، وستيفانو سينسي، ومارسيلو بروزوفيتش، ودانيلو دي أمبروزيو.

الهجوم: روميلو لوكاكو، ولاوتارو مارتينيز

في حين جاءت تشكيلة يوفنتوس الذي يدربه ماوريسيو ساري كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

الدفاع: أليكس ساندرو، وماتياس دي ليخت، وليوناردو بونوتشي، وخوان كوادرادو.

الوسط: سامي خضيرة، وميراليم بيانيتش، وبليز ماتويدي، وفيديريكو بيرنارديسكي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا.

ويعود آخر لقب لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي إلى موسم 2009/2010، عندما أحرز الثلاثية التاريخية تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وآخر مباراة رسمية بين الفريقين انتهت بالتعادل 1/1 وكانت في الدوري الإيطالي، ولم يحقق إنتر ميلان الفوز في آخر 5 مباريات جمعته بيوفنتوس.

وواجه أنطونيو كونتي نادي يوفنتوس مرتين آخرهما من 10 أعوام كاملة مع أتالانتا وخسر 2/5، جانب خسارته مع فريقه الأسبق آريزو 1/5 العام 2007.

في حين واجه ساري نادي يوفنتوس 9 مرات، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر أيضًا 3 مرات.

وأشاد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، قبل مواجهة الفريقين اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وأوضح مارتينيز أن فريقه لن تكون عليه فقط مراقبة كريستيانو رونالدو، مشددًا على أن يوفنتوس لديه العديد من اللاعبين الجيدين.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورت“ عن لاوتارو مارتينيز قوله: ”كلنا نعرف كريستيانو، إنه بطل مثل ميسي، يمكنه تغيير أي مباراة في أي لحظة“.

وأضاف: ”يوفنتوس لديه العديد من اللاعبين في أعلى مستوى ويتمتعون بجودة عالية، لا يمكننا التركيز فقط على رونالدو، ستكون مباراة صعبة“.

وأبدى لاوتارو ثقته في قدرة كونتي على بناء خطة قادرة على تحقيق الفوز أمام يوفنتوس، وأوضح ”أشعر أنني بحالة جيدة مع أنطونيو كونتي، فهو يطلب منا عملًا شاقًا، إنه مدرب جاد ويكثف من التدريبات، وجلب للفريق عقلية مختلفة عما كانت في الموسم الماضي“.

ووصف أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، الجماهير التي اتهمته بخيانة ناديه السابق يوفنتوس والغريم التقليدي لـ“النيراتزوري“، وطالبت بإزالة اسمه من ملعب (أليانز ستاديوم)، بـ“الجهلة والحمقى“.

ودشنت بعض جماهير يوفنتوس حملة جمعت خلالها 15 ألف توقيع لمطالبة إدارة النادي بإزالة اسم كونتي من ”ممر النجوم“ الموجود في ملعب (أليانز ستاديوم)، وهي المبادرة التي انتقدها رئيس النادي، أندريا أنييلي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: ”أشعر بالأسف لتدخل أنييلي في هذا الأمر، لأن هذا يمنح أهمية لمطالب فظة وغير متحضرة، وتفتقد القيم“.

وأضاف: ”لقد قلتها منذ 10 أيام، إن الصحافة هي من تتسبب في هذا أحيانًا، لأنها تمنح مساحة لأشياء فظة، وتشجع على الكراهية والعنف“.

وتابع كونتي ”كرة القدم يجب ألا تشجع على الكراهية. إذا كان الأمر هكذا، سأكون أول من يقول كفى، لا أحد يجبرني على العمل كمدرب، نحن في مجتمع تنتصر فيه الكراهية“.

وأردف ”بعد تجربتي في إنجلترا (مع تشيلسي)، عدت، ووجدت الكثير من الصعوبات، لأنني وجدت مواقف جعلتني أندم على العودة إلى إيطاليا، وكي يظل شغفي بكرة القدم يفوق هذه الأشياء سأواصل، ولكن عندما ينتهي هذا الشغف، سأرحل“.