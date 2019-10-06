ريال مدريد يستهدف ضم نجم مانشستر سيتي.. ويقترب من فان دي بيك

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني لن يكتفي بإنفاق أكثر من 300 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ويريد استكمال دعم صفوفه بعدد من النجوم.

وأشارت صحيفة ”صن“ البريطانية إلى أن مسؤولي الريال يرغبون بشدة في التعاقد مع المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس، نجم هجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2020.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن إدارة الريال تريد استغلال موقف خيسوس غير المستقر في صفوف مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

ولا يشارك خيسوس في التشكيل الأساسي للسيتي إلا في فترات نادرة للغاية، حيث يفضّل غوارديولا إشراك الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أساسيًا والاستعانة بالبرازيلي الدولي خيسوس في حالات الطوارئ فقط.

وشارك خيسوس، البالغ من العمر 22 عامًا، في 8 مباريات رفقة مانشستر سيتي هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف.

ويرى مسؤولو ريال مدريد أن خيسوس سيكون خير خليفة للفرنسي كريم بنزيما في صفوف النادي الملكي، خاصة أن الصربي لوكا يوفيتش فشل في إثبات وجوده رفقة الميرينغي حتى الآن.

وتبلغ القيمة التسويقية لخيسوس 80 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“، وينتهي عقده رفقة السيتي في منتصف 2023.

ومن جهة أخرى، قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن ريال مدريد أصبح في موقف قوي للغاية من ضم فان دي بيك، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي.

وأشارت إلى أن مسؤولي الريال استقروا على ضم دي بيك نتيجة الصعوبات التي يواجهونها في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم، أن إدارة النادي الملكي مستعدة لتلبية طلبات أياكس المادية في صفقة دي بيك، والتي تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، وستكون هناك مفاوضات لمحاولة تقليل هذا المبلغ.