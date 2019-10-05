ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على غرناطة (صورة)

حافظ فريق ريال مدريد، يوم السبت، على قمة ترتيب الدوري الإسباني.

وتجاوز ريال مدريد أحزان السقوط الأوروبي بالتعادل مع كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، بتحقيقه الانتصار على ضيفه غرناطة بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الثامنة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 18 نقطة محلقًا على القمة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 14 نقطة في الوصافة.

أنهى الريال صاحب الضيافة الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثنائية نظيفة سجلهما الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي إيدين هازارد في الدقيقتين 2 و45.

وأضاف الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الثالث في الدقيقة 61، قبل أن يرد غرناطة بثنائية عبر الفنزويلي داروين ماتشيز من ضربة جزاء والبرتغالي دومينغوس دوارتي في الدقيقتين 69 و78.

ومع حلول الدقيقة 91 جاء الهدف الرابع لريال مدريد عن طريق الكولومبي جيمس رودريغيز ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.