ميلان يحقق فوزًا صعبًا على جنوى في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق فريق آسي ميلان يوم السبت انتصارًا في الدوري الإيطالي بعد غياب أربع جولات.

وتغلب ميلان على مضيفه جنوى بهدفين لهدف في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ميلان إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد جنوى عند 5 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، ويتصدر انتر ميلان الترتيب برصيد 18 نقطة.

تمكن جنوى صاحب الأرض والجمهور من إنهاء الشوط الأول لصالحه، متقدمًا بهدف نظيف سجله الدنماركي لاسه شوني في الدقيقة 41.

الدوري الايطالي : جنوى 1 × 2 ميلان | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEMNIk pic.twitter.com/GS7mHIpdlW — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 5, 2019

وجاءت الدقيقة 51 لتشهد التعادل لميلان عبر الفرنسي ثيو هيرنانديز، وبعدها بست دقائق أضاف الإيفواري فرانك كيسي الهدف الثاني من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة طرد ثنائي جنوى، ريكاردو سابونارا ودافيدي بيراسكي في الدقيقتين 47 و57، بالإضافة إلى ثنائي ميلان، دافيد كالابريا والإسباني صامويل كاستييخو في الدقيقتين 79 و94.

وأضاع شوني فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 95 بإهداره ضربة جزاء، ليخرج ميلان فائزًا باللقاء.