الاتحاد ضد الحزم في أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة عدة مباريات مهمة في بطولات أوروبا المهمة مع مباراة اخرى في الدوري السعودي بين الاتحاد والحزم.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإسباني:

ريال بيتيس VS إيبار، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

بريشيا VS ساسولو، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

هيرتا برلين VS فورتونا دوسلدورف، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

إميان VS أولمبيك مارسيليا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

الدوري السعودي:

الفتح VS الرائد، الساعة 18:05 بتوقيت مكة المكرمة، 17:05 بتوقيت القاهرة على قناة 2 KSA Sport HD.

الاتحاد VS الحزم، الساعة 20:10 بتوقيت مكة المكرمة، 19:10 بتوقيت القاهرة على قناةKSA Sport 1 HD.

دوري الخليج العربي:

عجمان VS الوصل، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

الفجيرة VS خورفكان، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

بني ياس VS الوحدة، الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

الدوري المصري:

سموحة VS إنبي، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

دوري نجوم قطر:

الشحانية VS أم صلال، الساعة 17:40 بتوقيت مكة المكرمة، 16:40 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.

الخور VS العربي، الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة، 18:50 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.