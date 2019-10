محمد صلاح وحكيم زياش يتصدران التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا (صورة)

تواجد الدولي المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي مدافع بوروسيا دورتموند، في التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مبارياتها، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقدم النجم المصري صلاح أداء رائعًا خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه سالزبورغ النمساوي، بنتيجة 4-3، بتسجيله هدفين.

أما أشرف حكيمي، فقد أبدع في مباراة دورتموند ومضيفه سلافيا براغ التشيكي، بتسجيله هدفي فوز فريقه (2-0).

وجاءت التشكيلة المثالية لثاني جولات دوري الأبطال كالتالي:

– في حراسة المرمى: بوركي (بوروسيا دورتموند)

– في خط الدفاع: جون لوكمي (جينك البلجيكي)، مونييه (باريس سان جيرمان)، وأشرف حكيمي (دورتموند).

– في خط الوسط: إيمانويل دينيس بونافونتور (كلوب بروج البلجيكي)، محمد صلاح (ليفربول)، ودوني فان دي بيك (أياكس أمستردام).

– في خط الهجوم: فيرمينو (ليفربول)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، وتاكومي مينامينو (سالزبورغ).

