يويفا يتخذ إجراءات انضباطية بحق ريال مدريد ومانشستر سيتي وأندية أخرى

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إجراءات انضباطية بحق 6 أندية من بينها مانشستر سيتي، وريال مدريد، بعد أحداث شهدتها مباريات أقيمت هذا الأسبوع بدوري أبطال أوروبا.

وقال اليويفا، اليوم الخميس، إنه وجّه اتهامات إلى مانشستر سيتي ودينامو زغرب بعد أن ألقى مشجعون مقذوفات تجاه أرض الملعب، كما أحدث مشجعو الفريق الكرواتي تلفًا في مدرجات ملعب الاتحاد خلال فوز سيتي 2-صفر، يوم الثلاثاء.

كما وجه الاتحاد الأوروبي اتهامًا إلى ريال مدريد بسبب تأخر موعد انطلاق مباراة تعادل فيها 2-2 مع كلوب بروج وأقيمت أيضًا، يوم الثلاثاء.

وأدان اليويفا الفريق البلجيكي بسبب توجيه لاعب الوسط رود فورمر عبارات مسيئة لحكم المباراة بعد طرده لحصوله على الإنذار الثاني.

ووجهت اتهامات لأولمبياكوس اليوناني بعد أن رفع مشجعوه لافتة اعتبرها اليويفا تحمل إساءة عنصرية في المباراة التي خسرها على ملعب رد ستار بلجراد 3-1.

في المقابل اتهم رد ستار بسوء التصرف بعد إنذار 5 لاعبين بينهم اثنان من البدلاء.

وقال اليويفا إن لجنة الانضباط ستجتمع، غدًا الجمعة، لسماع الرد على الاتهامات الموجهة ضد رد ستار وأولمبياكوس، بينما ستنظر في 17 أكتوبر/ تشرين الأول أحداث المباراتين الأخريين.