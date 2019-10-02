تقارير.. إنتر ميلان يستغل لقاء برشلونة لتجديد عرضه لفيدال

يسعى إنتر ميلان لاستغلال مواجهته أمام برشلونة في كامب نو بدوري أبطال أوروبا لفتح الاتصالات مجددًا مع أرتورو فيدال للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسيضغط أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر على برشلونة والدولي التشيلي المخضرم خاصة وأن اللاعب لم يلعب هذا الموسم سوى 69 دقيقة في الليغا ولم يعد ضمن خطط إرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني.

ولم يدخل فيدال التشكيلة الأساسية لبرشلونة أمام إنتر ميلان ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة في دور المجموعات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”سبورت“ ونقل عنها موقع ”ميركاتو“ فإن إنتر ميلان، الذي سعى بالفعل لضم فيدال في الصيف الماضي، سيحاول تجديد عرضه لضم لاعب الوسط في فترة الانتقالات الشتوية.

وسيستفيد متصدر الدوري الإيطالي من لقاء الفريقين في كامب نو لتعزيز الاتصالات مع اللاعب ووكيل أعماله للترتيب للانتقال في يناير/كانون الثاني المقبل.

وفاز إنتر ميلان في أول ست مباريات في الدوري الإيطالي ويأمل في الاستمرار بقوة في دوري أبطال أوروبا الذي أحرز لقبه آخر مرة بقيادة جوزيه مورينيو عام 2010.