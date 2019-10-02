كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق برشلونة الإسباني مواجهة قوية، مساء اليوم الأربعاء، ضد إنتر الإيطالي في صدام كروي مثير ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى البارسا لتحقيق الفوز على حساب إنتر؛ لتصحيح الصورة التي قدمها في مباراة بوروسيا دورتموند الألماني بالجولة الأولى لدور المجموعات وانتهت بالتعادل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة برشلونة وإنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية بالجولة الثانية للمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا بصافرة الحكم دامير سكومينا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تفوق برشلونة تاريخيًا على إنتر

يتفوق نادي برشلونة على إنتر ميلان خلال تاريخ المواجهات والتي بدأت العام 1996 في بطولة كأس جوهان جامبر وفاز برشلونة بنتيجة 2-1، وتقابلا في دور المجموعات العام 2003 وفاز برشلونة بثلاثية دون رد وتعادلا في إيطاليا دون أهداف.

وفاز البارسا بخماسية نظيفة في كأس جوهان غامبر العام 2007 ثم تقابلا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا العام 2009 وتعادلا دون أهداف وفاز البارسا بثنائية دون رد ثم تقابلا بدور الأربعة وفاز إنتر بنتيجة 3-1 وفاز البارسا في الإياب بهدف نظيف.

وتقابلا في دور المجموعات لدوري الأبطال 2018 وفاز برشلونة بثنائية دون رد وتعادلا في إيطاليا.

برشلونة وأوراق فالفيردي

يتسلح المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بأوراقه من أجل تحقيق الفوز على حساب إنتر واستعادة التوازن أوروبيًا بعد التعادل مع دورتموند، ويفتقد البارسا خدمات جوردي ألبا وصامويل أومتيتي وأنسو فاتي بسبب الإصابة التي تعرض لها الثلاثي.

ويعتمد برشلونة على تشكيلة تضم الحارس مارك تير شتيغن وأمامه الرباعي جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليه ونيلسون سيميدو وجونيور فريبو في خط الدفاع.

ويراهن فالفيردي على مثلث خط الوسط الذي يجيد بناء الهجمات بوجود آرثر ميلو وفرانكي دي يونغ مع لاعب الارتكاز سيرجيو بوسكيتس، بينما يقود خط الهجوم لويس سواريز وأنطوان غريزمان مع شكوك حول البدء بالنجم ليونيل ميسي واحتمالية إشراك كارليس بيريز.

إنتر.. وأسلحة كونتي

يعتمد فريق إنتر على أفكار مدربه الإيطالي صاحب الخبرات أنتونيو كونتي الذي حقق بداية جيدة في الدوري الإيطالي، ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة بعد تعادله مع سلافيا براج التشيكي في لقاء الجولة الأولى.

ويفتقد إنتر خدمات روميلو لوكاكو بسبب الإصابة التي تعرض لها، ويعتمد إنتر على طريقة 3-5-2 بوجود الحارس سمير هاندانوفيتش وأمامه الثلاثي ستيفان دي فري ودييجو جودين وميلان سكرينار، بينما يقود خط الوسط مارسيلو بروزفيتش وبجواره ستيفانو سينسي ونيكولو باريلا.

ويلعب في الجبهة اليمنى دانيلو دامبروزيو وفي الجبهة اليسرى كوادا أسامواه.. ويقود الهجوم أليكسيس سانشيز وبجواره لوتارو مارتينيز.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرليغ البلجيكي الأسبق، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن إنتر تطور بشكل واضح مع كونتي، كما أن الفريق لديه أسلحة وأفكار هجومية مميزة للاختراق من العمق ولكن غياب لوكاكو سيكون مؤثرًا.

وأوضح أن برشلونة سيكون تحت الضغط بعد التعادل مع دورتموند، كما أن إمكانية غياب ميسي ستؤثر بالسلب على الفريق.