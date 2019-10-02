برشلونة ضد إنتر ميلان.. صفقات مهمة قد تحسم على هامش المباراة

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مسؤولي نادي إنتر ميلان سيستفيدون من وجودهم في برشلونة اليوم الأربعاء، خلال مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا، من أجل حسم بعض الصفقات، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”LA GAZZETTA“، فإن إنتر ميلان يسعى لضم فيدال في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكانت صحيفة ”سبورت الكتالونية“، قد أشارت مؤخرًا إلى أن اللاعب بات يدرس بجدية الرحيل في ظل خروجه من تشكيلة برشلونة في الفترة الأخيرة بسبب اعتماد فالفيردي على كل من دي يونج وراكيتيتش وارثور.

وسبق وأن لعب أرتورو فيدال تحت قيادة أنتونيو كونتي في وقت سابق في صفوف يوفنتوس في الفترة بين 2011 إلى 2015.

وأوضحت الصحيفة أيضًا لاوتارو مارتينيز سيكون هدف برشلونة القادم برغبة من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان بيتو ياكي، وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، مهاجم الأرجنتين، قد اعترف في تصريحات سابقة بأنه سيكون من الرائع مشاهدة لاعبه جانب ليونيل ميسي في برشلونة.

وأضاف: ”إنه مهاجم رائع ولديه سيطرة ملحوظة في لمسته الأولى للكرة وهذا ما يجعل من الصعب للغاية على المدافعين الإمساك به“.