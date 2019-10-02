دي يونغ يتحدث عن مباراة برشلونة وإنتر ميلان.. وأحقية ميسي في التتويج بالكرة الذهبية

تحدّث فرانكي دي يونغ، لاعب نادي برشلونة، عن مواجهة فريقه المرتقبة، ضد إنتر ميلان، مساء اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، وعلاقته بالأرجنتيني لوينيل ميسي وما يمثله للفريق.

وقال دي يونغ في حوار مع صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“، عن المباراة: ”إنها المرة الأولى التي ألعب فيها ضد الإنتر، أول شيء أتذكره هو شنايدر، وذلك الفريق الذي فاز بالثلاثية، الآن هم فريق رائع، وتحسن فنيًا، كونتي مدرب ممتاز، لقد كان بالفعل بطلًا مع تشيلسي ومع يوفنتوس.. يجب أن نكون مستعدين للمباراة“.

وأضاف: ”في ملعب كامب نو، نحن أقوياء للغاية، يجب علينا الفوز على إنتر؛ لأن مجموعتنا صعبة في دوري الأبطال، إنتر لديه فريق رائع ولديه دي فريغ، غودين.. وغيرهما من اللاعبين الرائعين“.

وعن إصابة ليونيل ميسي واحتمال غيابه عن المواجهة، أشار: ”نفتقد ميسي، هذا طبيعي؛ لأنه أفضل لاعب في العالم، ولكن حتى بدونه لدينا ما يكفي من الصفات والأفكار للفوز، بدون ميسي نحن أقل قوة، لكننا ما زلنا فريقًا ممتازًا“.

وعن زميله في المنتخب الهولندي، نجم دفاع ليفربول، فان دايك، قال: ”فان دايك مر بموسم رائع، إنه لاعب رائع وشخص رائع، ولكن بالنسبة لي ميسي هو الأفضل، ويستحق الكرة الذهبية، من السهل جدًا اللعب بجانب ميسي، عندما تراه فقط مرر له الكرة، كما لو أنك تحصل على رسالة مكتوب فيها شرح مفصل عن كل شيء يجب أن تفعله، لقد تابعت ميسي منذ سنوات“.

وفشل كل من برشلونة والإنتر في تحقيق الانتصار بالجولة الأولى، إذ سقط البارسا في فخ التعادل السلبي ضد بروسيا دورتموند، بينما اقتنص سلافيا براغ نقطة ثمينة من أنياب النيراتزوري بهدف لمثله.