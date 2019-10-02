تقرير يكشف عن موقف ميسي من المشاركة في مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من المشاركة أمام إنتر ميلان، على ملعب ”كامب نو“، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، الكتالونية، فإنه رغم دخول ميسي قائمة المباراة، سيتم إجراء اختبار أخير للبرغوث صباح اليوم، للتأكد من قدرته على المشاركة.

وكان ميسي تعرض لإصابة، غادر على إثرها مواجهة فياريال في الليغا.

يذكر أن برشلونة لديه نقطة واحدة، في المجموعة السادسة بدوري الأبطال، عقب التعادل في الجولة الافتتاحية مع بروسيا دورتموند (0-0).

كما تعثر إنتر ميلان في الجولة الأولى، عندما سقط في فخ التعادل مع ضيفه سلافيا براغ (1-1).