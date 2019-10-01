غريزمان يتحدث عن علاقته بميسي وحلم التتويج بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة

تحدث الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم نادي برشلونة، عن مواجهة فريقه المهمة ضد إنتر ميلان، غدًا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، وعن علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البلوغرانا.

وقال غريزمان في المؤتمر الصحفي الخاص بالفريق قبل ملاقاة إنتر ميلان: ”مباريات دوري الأبطال هي دائمًا مميزة، سنحاول الفوز بأفضل طريقة، وأخذ النقاط الثلاث التي هي أكثر أهمية“، وهذه المرة هي أول مباراة أبطال لي في الكامب نو، سأحتاج أن أعمل مع المجموعة للفوز، الأهم غدًا هي الثلاث نقاط، دوري الأبطال هو حلمي وهدفي“.

وعن مستواه مع الفريق، أوضح: ”أشعر بالراحة هنا، لكنني ما زلت بحاجة للتحسين في الملعب، خاصة في الحركة مع الكرة، أنا أتكيف مع الوقت، أشعر بالراحة هنا، لكن ما زلت بحاجة للتحسن على الملعب، خصوصًا بتحركاتي، أنا على الطريق الصحيح لأكون أفضل غريزمان ممكن لبرشلونة“.

وعن علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، أوضح: ”ميسي لا يتحدث كثيرًا، وأنا أيضًا كذلك، لذلك من الصعب علينا أن نتحدث كثيرًا معًا، لقد عزمته على مشروب (المتة)، وهذه خطوة، نحن هنا أشخاص طيبون، ونحن نساعد الفريق، يجب أن أحسن من التواصل مع ميسي في الملعب، علاقتي معه تسير في الاتجاه الصحيح“.

وشدد: ”هناك لاعبون بسبب إرثهم مع النادي رأيهم مسموع أكثر من الباقين، لكن القرارات من الرئيس، غرفة الملابس في برشلونة مثل الأتلتيكو، لا توجد سلطة غير معتادة“.

وأوضح: ”أريد أن ألعب كل دقيقة وكل مباراة، أريد أن أكون مهمًا للفريق، لقد استقبلني المشجعون جيدًا، لقد رددوا اسمي بالفعل، لقد فوجئت وأتمنى أن أتمكن من إعادة كل هذا الحب والمودة لهم في كل مباراة، أنا سعيد جدًا في برشلونة، أستمتع كثيرًا“.