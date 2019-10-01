تقرير: سواريز يخطط للرحيل عن برشلونة ويغازل ليفربول

كشفت تقارير صحفية مفاجأة تتعلق بالأوروغواياني لويس سواريز، نجم هجوم نادي برشلونة الإسباني.

ونقل موقع teamtalk عن وسائل إعلام إسبانية قولها، إن سواريز يخطط للرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وإنه حدد بالفعل وجهته المستقبلية.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إلى أن سواريز طلب من مدير أعماله التواصل مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، كي يعود مرة أخرى إلى ”أنفيلد“، كي يختم مشواره الكروي هناك.

وانتقل سواريز من ليفربول إلى برشلونة في صيف عام 2014، ولعب مع البلوغرانا 153 مباراة، أحرز خلالها 180 هدفًا.

وينتهي عقد سواريز، 32 عامًا، مع برشلونة في صيف 2021، ولم يتم تجديد عقده حتى الآن مع العملاق الكتالوني.

وأكد teamtalk أن إدارة البارسا منفتحة على رحيل سواريز بنهاية الموسم الجاري؛ لأنها ستكون الفرصة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحصول على مقابل مادي من صفقة بيعه قبل نهاية عقده مع النادي.

وبحسب الموقع، فإن برشلونة مستعد لبيع سواريز مقابل 50 مليون يورو.

وكشف التقرير أن إدارة ليفربول رحبت برغبة سواريز في العودة إلى ”أنفيلد“؛ لأن الألماني يورغن كلوب مدرب الريدز يحتاج إلى مهاجم بجوار البرازيلي روبرتو فيرمينو، وسيكون وجود سواريز بمثابة قوة هجومية كبيرة مع الثلاثي الناري فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح.