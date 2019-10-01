الاتحاد ضد التعاون.. السد ضد الهلال.. مواجهات حاسمة في دوري أبطال أوروبا: مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء بضع مباريات مهمّة أبرزها قمة السد والهلال في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا، وقمة بين توتنهام هوتسبير وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر/تشرين الأول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

دوري أبطال آسيا:

السد القطري VS الهلال السعودي، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

كأس الاتحاد الآسيوي:

العهد اللبناني VS الجزيرة الأردني، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

الاتحاد VS التعاون، الساعة الـ20:10 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:10 بتوقيت القاهرة على قناةKSA Sports 1 HD

الدوري المصري:

الاتحاد السكندري VS الجونة، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناةON Sport HD

كأس الملك محمد السادس:

الشباب السعودية VS شبيبة الساورة الجزائري، الساعة الـ19:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1

الرفاع البحريني VS أولمبيك أسفي المغربي، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2

دوري أبطال أوروبا:

ريال مدريد الإسباني VS كلوب بروغ البلجيكي، الساعة الـ19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

أتلانتا الإيطالي VS شاختار دونيتسك الأوكراني، الساعة الـ19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

سرفينا زفيزدا الصربي VS أولمبياكوس اليوناني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

يوفنتوس الإيطالي VS باير ليفركوزن الألماني ، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

مانشستر سيتي الإنجليزي VS دينامو زغرب الكرواتي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

توتنهام هوتسبير الإنجليزي VS بايرن ميونخ الألماني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

لوكوموتيف موسكو الروسي VS أتلتيكو مدريد الإسباني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

غلطة سراي التركي VS باريس سان جيرمان الفرنسي، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.