عناوين الصحف الرياضية: ”عودة روح الأبطال“.. لوكاكو المضاد لميسي.. ومن يرافق رونالدو؟ (صور)

شكلت لقاءات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، خصوصًا لقاءات الفرق الكبيرة، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بمحاولة رئيس برشلونة تهدئة الأجواء في الفريق بالاجتماع مع بيكيه، وتعادل آرسنال مع مانشستر يونايتد، وتصريحات هازارد نجم ريال مدريد، وأزمة ميلان.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بلقاءات الفرق الإسبانية في دوري أبطال أوروبا وخصوصا لقاء ريال مدريد وكلوب بروج وكتبت: ”هازارد البيرنابيو ينتظرك“.

كما تحدثت عن لقاء لوكوموتيف موسكو وأتلتيكو مدريد حيث يبحث الفريق الإسباني عن الفوز وكتبت: ”البحث عن الهدف في موسكو“.

بينما تحدثت عن فرص ميسي للعب لقاء إنتر ميلان رفقة برشلونة.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة ولقائه المهم في دوري الأبطال أمام إنتر ميلان وكتبت: ”روح الأبطال“، مشيرة لعودة ميسي وديمبيلي للتدريبات الجماعية للفريق قبل اللقاء.

كما تحدثت عن القمة المنتظرة بين بارتوميو وبيكيه لإزالة الخلافات بين اللاعبين والإدارة والتي انفجرت في الأيام الأخيرة.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وكلوب بروج وكتبت: ”ريال مدريد مجبر على الفوز“.

واهتمت بلقاء لوكوموتيف موسكو وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”سيميوني سيشرك تشكيلًا هجوميًا“.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الكامب نو معقل برشلونة الذي سيستضيف فيه الفريق إنتر ميلان وكتبت: ”الكامب نو قوي“ و“برشلونة دون هزيمة في 32 لقاء على الكامب نو في دوري الأبطال منذ 2013″.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وكلوب بروج وكتبت: ”ريال مدريد دون هامش للخطأ أمام بروج“.

واهتمت بلقاء لوكوموتيف موسكو وأتلتيكو مدريد حيث يبحث الفريق الإسباني عن 3 نقاط.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وكلوب بروج في دوري الأبطال وكتبت عن تصريحات إيدين هازارد نجم الفريق الملكي: ”أنا أيضًا أنتظر أكثر مني“.

كما تحدثت عن لقاء لوكوموتيف موسكو وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”موراتا يعود أمام لوكوموتيف“.

الصحيفة اهتمت بمحاولة بارتيميو رئيس برشلونة تهدئة الخلاف في الفريق بلقاء مع جيرارد بيكيه.

كما اهتمت بالصراع بين الاتحاد الإسباني وإحدى القنوات التلفزيونية بشأن لقطات اللقاءات التي تثير الشكوك في تقنية الفيديو.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعادل مانشستر يونايتد وآرسنال 1-1 في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت ”تعادل أوباميانغ يمنح من طرف حكم الفيديو بعد إلغائه بسبب تسلل“.

كنا اهتمت بالغرامة المفروضة على كارديف سيتي في قضية الأرجنتيني سالا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء غلطة سراي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا حيث يسعى الفريق الباريسي لتأكيد انطلاقته الجيدة بعد الفوز الكبير على ريال مدريد.

فرانس فوتبول

اهتمت الصحيفة بالحارس الجديد لباريس سان جيرمان الكوستاريكي كيلور نافاس وكتبت ”نافاس من أجل الذهاب للأعلى“.

كما تحدثت عن البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد وكتبت: ”جواو فيليكس أصل كبير“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على مواجهة يوفنتوس لباير ليفركوزن في دوري الأبطال وتحذير ساري للاعبيه كما سيحاول إشراك ثلاثي هجومي قوي للفوز.

كما تحدثت عن أزمة ميلان بعد الهزائم الأخيرة، ولقاء إنتر ميلان وبرشلونة في دوري الأبطال، وكتبت: ”كونتي .. لوكاكو المضاد لميسي“.

كما اهتمت بتألق الفرنسي فرانك ريبيري رفقة فيورنتينا حيث ساهم في عودة الفريق للانتصارات.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مواجهة يوفنتوس لبايرن ليفركوزن في الجولة الثانية من دوري الأبطال وأكدت أن الويلزي رامزي مفضل للمشاركة في اللقاء، كما أن هيغوايين سيرافق رونالدو في الهجوم على حساب ديبالا.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن لوكاكو مهاجم إنتر ميلان قبل مواجهة برشلونة وكتبت: ”لوكاكو إنهم يحتاجون لأهدافك“.

كما تحدثت عن فريق أتلانتا الذي سيواجه شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.