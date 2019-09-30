مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن.. ساري يحذر لاعبيه من هافرتس لاعب الفريق الألماني الصاعد

يتوقع ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أن يسطع نجم كاي هافرتس، لاعب وسط باير ليفركوزن، الصاعد على المستوى الأوروبي بعد أن أهلته براعته وتنوع أسلوبه ليصبح قوة لا يستهان بها.

ولعب هافرتس (20 عامًا) دورًا رئيسًا في تألق فريقه في مستهل مشواره في الدوري الألماني بعد أن سجل هدفين وصنع ثالثًا ليصبح الفريق على بعد نقطة واحدة فقط من بايرن ميونخ المتصدر بعد ست مباريات.

ولفتت قدرة هافرتس على اللعب كجناح أو في مركز لاعب الوسط المهاجم في طرق لعب مختلفة أنظار المدرب الإيطالي، الذي أبدى إعجابه بمهارات اللاعب قبل المواجهة بين الفريقين غد الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في تورينو.

وقال ساري للصحفيين، اليوم الاثنين: ”هافرتس لاعب يجمع بين الصفات البدنية المتميزة والمهارات الفنية الرائعة. في الوقت الراهن يوظفونه بشكل أساسي كلاعب وسط مهاجم خلف رأس الحربة أو كجناح.

Juve's Sarri wary of Leverkusen's Kai Havertz in Champions League clash. SEPTEMBER 30, 2019 (c) 2019 Reuters [SOCCER-CHAMPIONS-JUV-B04/PREVIEW] (STREAM-700-16X9-MP4) pic.twitter.com/Do51cNG3Jy — chris and the Fippos (@dotfip) September 30, 2019

”أعتقد أنه لاعب متكامل يمكنه أيضًا أن يكون لاعب وسط. ولد في 1999 ويملك كل هذه الصفات والشخصية وهذا يجعلك تعتقد أنه من المؤكد سيصبح أحد أبرز اللاعبين في أوروبا“.

ويتذيل باير ليفركوزن المجموعة الرابعة بدوري الأبطال بعد الخسارة 2-1 على أرضه أمام لوكوموتيف موسكو في المباراة الأولى في حين يملك يوفنتوس نقطة واحدة بعد التعادل 2-2 على ملعب أتليتيكو مدريد.

وسيخوض يوفنتوس مباراة قمة أمام إنتر ميلان المتصدر على قمة الدوري الإيطالي مطلع الأسبوع المقبل، لكن ساري قال إنه يركز حاليًا على وضع خطة للتعامل مع ليفركوزن الذي يتصدر إحصاءات نسب الاستحواذ على الكرة في الدوري الألماني.

وأوضح ساري: ”إذا كنت تعرف باير ليفركوزن جيدًا فلن يمكنك التفكير في مباراتنا المقبلة أمام إنتر ميلان لأننا سنخوض غدًا مباراة صعبة للغاية في مواجهة منافس قوي. إنه فريق يتأخر بفارق نقطة واحدة فقط عن بايرن ميونخ في الدوري المحلي.

”يملك باير ليفركوزن أفضل سجل في الدوري الألماني في الاستحواذ على الكرة وأفضل قدرات بدنية. إنه فريق صعب من الناحية البدنية“.

وأضاف: ”باير ليفركوزن فاجأني بقدرة لاعبيه على المراوغة. إنه فريق يحتفظ بالكرة لفترة طويلة خلال المباراة“.