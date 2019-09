مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن.. ساري يحذر لاعبيه من هافرتس لاعب الفريق الألماني الصاعد

يتوقع ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أن يسطع نجم كاي هافرتس، لاعب وسط باير ليفركوزن، الصاعد على المستوى الأوروبي بعد أن أهلته براعته وتنوع أسلوبه ليصبح قوة لا يستهان بها.

ولعب هافرتس (20 عامًا) دورًا رئيسًا في تألق فريقه في مستهل مشواره في الدوري الألماني بعد أن سجل هدفين وصنع ثالثًا ليصبح الفريق على بعد نقطة واحدة فقط من بايرن ميونخ المتصدر بعد ست مباريات.

ولفتت قدرة هافرتس على اللعب كجناح أو في مركز لاعب الوسط المهاجم في طرق لعب مختلفة أنظار المدرب الإيطالي، الذي أبدى إعجابه بمهارات اللاعب قبل المواجهة بين الفريقين غد الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في تورينو.

وقال ساري للصحفيين، اليوم الاثنين: ”هافرتس لاعب يجمع بين الصفات البدنية المتميزة والمهارات الفنية الرائعة. في الوقت الراهن يوظفونه بشكل أساسي كلاعب وسط مهاجم خلف رأس الحربة أو كجناح.

