أخبار برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس: أزمة ثقة تضرب ”البلوغرانا“.. وزيدان ينتفض لصالح هازارد

يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مواجهات غير مأمونة العواقب بين نجوم برشلونة وإدارة النادي، في ظل التصريحات المتتالية التي أطلقها نجوم الفريق، والتي عكست فجوة ثقة واسعة بين أطراف المنظومة الكتالونية، ويمكن أن تتطور الأمور إلى مستويات غير متوقعة، في ظل تراجع مستوى البارسا هذا الموسم.

وأفردت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية صفحتين كاملتين في عددها اليوم الإثنين، للحديث عن كواليس تلك الأزمة وتطوراتها.

صدام في برشلونة

وقالت ”سبورت“ إن التوتر بين الفريق وكبار المسؤولين ليس جديدًا ويشير إلى التعليقات التي أبداها القائد ليونيل ميسي بشأن محاولات النادي إعادة التعاقد مع نيمار خلال الصيف حينما قال: ”لا أعرف إن كنت صادقًا أم لا عند الحديث عن بذل الإدارة كل ما يمكن لاستعادة نيمار، ربما لم يكن لدي الكثير من المعلومات حول كيفية سير المفاوضات“.

وأضاف ميسي بقوله: ”فقط إنهم تحدثوا إلى نيمار، وكان حريصًا على العودة لا أعرف ما إذا كان النادي يريده حقًّا أم لا، أنا لا أريد مغادرة برشلونة – هذا بيتي ولكن أريد أن أكون جزءًا من مشروع قادر على الفوز بالألقاب“.

من ناحية أخرى، أبرزت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أيضًا تعليقات جيرارد بيكيه عقب مباراة السبت أمام خيتافي، إذ لم تنل هذه التصريحات أي رضًا من جانب الإدارة، خاصة أنها جاءت من أحد قادة الفريق.

وتحدثت أيضًا صحيفة ”الباييس“ اليومية في صفحتها الرياضية عن التمزق في صفوف برشلونة إذ قالت: ”يحصل اللاعبون على مكافأة عند الانتصار في أي مباراة ويتم الخصم من مستحقاتهم مع الخسارة، هذا اتفاق لم يتم توقيعه، لكنه ظهر عقب الخسارة برباعية في أنفيلد الموسم الماضي في قبل نهائي دوري الأبطال“.

وتحدث جيرارد بيكيه عن الوضع بعد مباراة خيتافي و“العشاء“ الذي نظمه اللاعبون يوم الأربعاء الماضي.

وقال بيكيه: ”كان الفريق هو الذي نظم حفل العشاء، من الجيد دائمًا أن نلتقي معًا ولكن يجب أن نتّحد، وعندما أقول إننا بحاجة إلى الاتحاد، أتحدث أيضًا عن المشجعين ومجلس الإدارة، نحن نعرف النادي وكذلك النادي يعرفنا، نحن نعرف من كتب مقالات معينة على الرغم من عدم توقيعها، لا نريد أن نغضب، نريد أن نخرج أنفسنا من هذا ونبدأ في الفوز مرة أخرى، نأمل ألّا يحاول أحد أن يخترع معارك لا وجود لها – لا أحد منا يريد ذلك، يتعين على النادي أن يبقى متحدًا، وإن لم يحدث ذلك سندمر أنفسنا“.

في السياق نفسه، قالت إذاعة كادينا سير، إن رئيس النادي بارتوميو سيتحدث إلى بيكيه على خلفيه تصريحاته الأخيرة.

ويرى بارتوميو حسب الصحيفة أن الرد على بيكيه ضروري بعدما تجاوز في تصريحاته.

كابوس راكيتيتش

قالت صحيفة ”سبورت“ إن الكرواتي إيفان راكيتيتش تحول من لاعب لا غنى عنه في صفوف نادي برشلونة الإسباني إلى ما يشبه الكابوس.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن راكيتيتش كان لا يغيب مطلقًا عن التشكيل الأساسي للنادي الكتالوني إلّا لأسباب قهرية خلال السنوات الماضية، وخاصة الموسم السابق، الذي لعب فيه 54 مباراة وأحرز 5 أهداف وصنع 10 أخرى، إلّا أن الأمور شهدت تحولًا مأساويًا.

وتابعت الصحيفة الكتالونية بقولها: ”أصبح راكيتيتش الخيار الرابع بالنسبة لفالفيردي وسط برشلونة بعد الوافد الهولندي الجديد فرانكي دي يونغ، وسيرجي بوسكيتس، والبرازيلي أرتور، وما ضاعف معاناة الكرواتي الدولي هو إشراك سيرجي روبيرتو كلاعب وسط في بعض المباريات، ما أدى إلى تراجع كارثي بالنسبة لفرص راكيتيتش في تشكيلة البارسا، سواءً الأساسية وحتى الاحتياطية“.

وأكدت أن الوضع الحالي للاعب الكرواتي كان متوقعًا في أروقة نادي برشلونة قبل بداية الموسم، وهو ما جعل الإدارة منفتحة تمامًا على بيع اللاعب، والاستفادة من المقابل المادي للصفقة، حيث كان قريبًا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبادلية تتضمن البرازيلي نيمار، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن في النهاية.

زيدان يدعم هازارد

حرص زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على دعم لاعبه البلجيكي إيدين هازارد بالحديث عن تجربته الخاصة مع الميرنغي، حينما كان لاعبًا لفريق العاصمة الإسبانية.

وأكد زيدان اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي عشية مواجهة كلوب بروغ البلجيكي بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أنه مر بنفس تجربة هازارد، عندما كان في بداياته مع الفريق الملكي.

وقارن زيدان بينه وهازارد، حيث كانت الانتقادات تطول الفرنسي أيضًا في مبارياته الأولى مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه كان ”هادئًا للغاية“ خلال تلك الفترة، وأنه كان على ثقة بأن الأمور ستسير على ما يرام.

وأضاف: ”مررت بنفس ما يمر به هازارد، لكن في النهاية اللاعب مطمئن للغاية مثلي؛ لأنني كنت أعلم بأن الأمور ستسير بشكل جيد مع الوقت“.

مفاجأة ساري

قالت صحيفة ”توتو سبورت“ إن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي يدرس الدفع بقوة النار الثلاثية في خط هجوم الفريق خلال المباراتين المقبلتين للبيانكونيري.

ويخوض يوفنتوس مواجهتين من العيار الثقيل خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يستضيف باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا، على ملعب ”أليانز ستاديوم“، قبل أن يواجه إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي مساء الأحد المقبل على ملعب ”سان سيرو“.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن ساري يريد الدفع بالثلاثي الهجومي الناري المكون من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني غونزالو هيغواين، ومواطنه باولو ديبالا في التشكيل الأساسي للفريق.

وأكدت الصحيفة أن مشاركة الثلاثي رونالدو وهيغواين وديبالا في هجوم يوفنتوس ستمنحه قوة تهديفية كبيرة، خاصة أن هذا المثلث يملك قدرات خاصة، ويستطيع هيغواين بتواجده في مركز 9 وهو رأس الحربة الصريح أن يمنح المزيد من الحرية والمساحات في دفاعات المنافسين أمام رونالدو وديبالا.

صفقة السيتي الشتوية

يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الإصابات التي يعاني منها، وكان آخرها الفرنسي إيميريك لابورت، الذي لن يعود إلى صفوف الفريق قبل مطلع مارس المقبل.

ونقل الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي عن تقارير إعلامية إن الإسباني بيب غوارديولا لن يفّوت ميركاتو الشتاء في يناير المقبل دون التعاقد مع مدافع، لحل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق، بعد رحيل البلجيكي فنسنت كومباني، وإصابة لابورت.

وأشار الموقع، اليوم الإثنين، إلى أن مدافع نادي ليستر سيتي الإنجليزي كاجلار سويونكو سيكون على رأس المطلوبين في السيتي خلال ميركاتو الشتاء، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به رفقة الثعالب منذ بداية الموسم الجاري.