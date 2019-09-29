أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: سواريز يحتفل بهدفه رقم 400.. وراشفورد يستجيب لطلب طفل (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم، أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي ..

سواريز يحتفل بهدفه رقم 400

حرص لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني على الاحتفال بالإنجاز الذي حققه بعدما وصل إلى 400 هدف في مسيرته مع الأندية التي شارك معها.

ونشر اللاعب صورة له بقمصان الأندية التي شارك معها خلال مسيرته، وعلّق ”سعيد جدًا أن تكون قادرًا على تحقيق 400 هدف رسمي في الأندية“.

راشفورد يستجيب لطلب أحد الأطفال

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة لأحد الأطفال والذي رفع لافتة مكتوب عليها: ”أريد قميصك يا ماركوس راشفورد“.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة ”لقد تم إرسال هذا من وقت مبكر من هذا الموسم لسوء الحظ، لم أرها، ولكنها لفتة رائعة“.

لوكاكو: انتصار جديد للإنتر

نشر روميلز لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي صورة له بقميص ناديه عقب الانتصار الذي حققه الفريق بالأمس على سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف بالدوري الإيطالي.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة ”انتصار آخر، ثلاثة نقاط أخرى“.

سيرجي جنابري: التركيز على لقاء لندن

نشر سيرجي جنابري لاعب نادي بارين ميونخ الألماني صورة له بقميص ناديه عقب لقاء الأمس والذي جمع بين الفريق البافاري ونادي بادربورن بالدوري الألماني والذي حسمه رفاق جنابري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”فوز آخر في الحقيبة، المحطة التالية لندن، حيث يلتقي بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء القادم بنادي توتنهام الإنجليزي على ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا“.

فيدال يشكر جماهير برشلونة

حرص أرتور فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني على نشر صورة له من لقاء الأمس والذي انتهى بفوز نادي برشلونة على نادي خيتافي بهدفين دون رد.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة ”شكرًا لك على الحب والاحترام، نستمر في التواصل أقوى وأكثر استعدادًا من أي وقت مضى“.

أشرف حكيمي: علينا التفكير في الجولة التالية

نشر أشرف حكيمي لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه وحرص على دعم زملائه عقب التعادل الذي حققه الفريق بالأمس أمام نادي فيردر بريمن بالدوري الألماني.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة: ”الحصول على نقطة واحدة فقط في مجالنا إنها ليست كافية، ولكن ليس هناك وقت للشكوى، يجب أن نفكر في الجولة التالية“.

دافيد الابا: لا وقت للراحة

نشر دافيد الابا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له بقميص ناديه من تدريبات اليوم استعدادًا للقاء توتنهام ببطولة دوري أبطال أوروبا. وعلّق اللاعب أعلى الصورة ”3 نقاط يوم السبت، التدريب يوم الأحد“.

كريس سمولينغ يحتفل بانتصار روما

نشر كريس سمولينغ لاعب نادي روما صورة من اللقاء الذي جمع اليوم ناديه بفريق ليتشي بالدوري الإيطالي والذي انتهى بفوز فريق الذئاب بهدف دون مقابل.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة ”لا يمكن التغلب على هذا، شعور بالانتصار.. 3 نقاط مهمة“.

ماريو جوتزه: سعيد بهدفي وشكرًا على دعم الجمهور

أبدى ماريو جوتزه لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني سعادته بالهدف الذي سجله بالأمس في شباك فيردر بريمن في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

نشر اللاعب صورة له من لقاء الأمس وعلق: ”سعيد بظهوري وهدفي، لكن ليس بالنتيجة، شكرًا لدعمك“.

غلام فوزي: انتصار صعب ونسعى للاستمرار

نشر غلام فوزي لاعب نادب نابولي الإيطالي صورة له من اللقاء الذي جمع بين ناديه وبريشيا والذي انتهى بفوز نابولي بهدفين مقابل هدف.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة: ”مباراة صعبة، انتصار مهم: دعنا نواصل مثل هذا“.