ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية جيمي فاردي (صورة)

سجل المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي هدفين في فوز ليستر سيتي 5/0 على نيوكاسل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع فاردي هدفيه في الدقيقتين 54، و64، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، في المركز الرابع على لائحة الهدافين.

ويتصدر سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، ثم تامي أبراهام لاعب تشيلسي وفي رصيده 7 أهداف.

في حين سجل تيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي 6 أهداف في المركز الثالث مناصفة مع رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي، وبيير-إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال.

وفي المركز الرابع يأتي جيمي فاردي مع هاري كين لاعب توتنهام، وكاليوم ويلسون لاعب بورنموث.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي جيمي فاردي.

1. سيرجيو أغويرو، 8 أهداف.

2. تامي أبراهام، 7 أهداف.

3. تيمو بوكي، ورحيم سترلينغ، وبيير-إيميريك أوباميانغ، ولكل منهما 6 أهداف.

4. جيمي فاردي، وهاري كين، وكاليوم ويلسون ولكل منهما 5 أهداف.

5. ساديو ماني، ومحمد صلاح، وبرناردو سيلفا، وآشلي بارنس، ولكل منهم 4 أهداف.